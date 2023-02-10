Россиянам рассказали как действовать, если мошенники взяли кредит на ваше имя

Глава МФК «Честное слово» Петков: нельзя выплачивать оформленный мошенниками кредит

11 февраля 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Андрей Петков советует писать заявление в полицию, если мошенники взяли кредит на ваше имя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нельзя выплачивать заем, если его обманом оформили на ваше имя мошенники. С таким призывом обратился к россиянам генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. «По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет», — рассказал Андрей Петков РИА Новости. Он порекомендовал, по какому алгоритму нужно действовать, если вы пострадали от мошенников. Необходимо написать заявление в полицию. Петков советует обращаться в тексте заявления к статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Следует отправить заказное письмо с запросом о предоставлении договора в кредитную организацию, которая оформила заем. Когда они направят договор, следует написать еще одно заказное письмо с требованием оспорить договор. В нем нужно указать паспортные данные и номер договора, приложить копию заявления в полицию, попросить удалить информацию о займе из вашей кредитной истории. Также к письму следует приложить банковскую выписку, доказывающую поступление денег по чужим реквизитам. Это может быть выписка об отсутствии счета в банке, в который были направлены средства.

Нужно обратиться в бюро кредитных историй. Необходимо выяснить, в какое из трех, существующих в России, направлял информацию мошенник: в Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро или «Скоринг бюро». Там также нужно попросить об удалении информации о долге и об оформлении кредита. Правозащитница Евгения Лазарева рассказала, что такие ситуации встречаются настолько часто, что банки решают эти вопросы без проблем. Если кредит был оформлен без ведома гражданина, то банк отзовет такое кредитное обязательство, передает «Общественное телевидение России». Сложности могут возникнуть, если кредит был оформлен через мобильное приложение при утечке информации для доступа к нему, но и в этом случае необходимо обратиться в полицию.

Нельзя выплачивать заем, если его обманом оформили на ваше имя мошенники. С таким призывом обратился к россиянам генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. «По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет», — рассказал Андрей Петков РИА Новости. Он порекомендовал, по какому алгоритму нужно действовать, если вы пострадали от мошенников. Правозащитница Евгения Лазарева рассказала, что такие ситуации встречаются настолько часто, что банки решают эти вопросы без проблем. Если кредит был оформлен без ведома гражданина, то банк отзовет такое кредитное обязательство, передает «Общественное телевидение России». Сложности могут возникнуть, если кредит был оформлен через мобильное приложение при утечке информации для доступа к нему, но и в этом случае необходимо обратиться в полицию.