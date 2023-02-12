В Челябинской области не хватает электромонтажников и педиатров

13 февраля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Челябинской области поиск специалистов здравоохранения остается актуальным с 2019 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области наблюдается дефицит электромонтажников и врачей-педиатров. О соотношении вакансий к количеству соискателей URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Самыми дефицитными рабочими профессиями в регионе стали слесарь-электромонтажник с коэффициентом востребованности 240, арматурщик (235) и оператор свиноводческих комплексов (78). Среди служащих высокая потребность в врачах-педиатрах (69), дежурных пульта управления (40) и социологах (36,7)», — уточнили в ведомстве. В список дефицитных рабочих профессий вошли также стрелок (57) и наладчик станков (53,3). В КСП отметили, что потребность в медицинских работниках остается высокой с 2019 года. Притом потребность в электромонтажниках остается с декабря 2022 года. Ранее сообщалось о том, что эта профессия стала первой в рейтинге, а зарплата у работодателей достигает 71 тысячи рублей.

В Челябинской области наблюдается дефицит электромонтажников и врачей-педиатров. О соотношении вакансий к количеству соискателей URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Самыми дефицитными рабочими профессиями в регионе стали слесарь-электромонтажник с коэффициентом востребованности 240, арматурщик (235) и оператор свиноводческих комплексов (78). Среди служащих высокая потребность в врачах-педиатрах (69), дежурных пульта управления (40) и социологах (36,7)», — уточнили в ведомстве. В список дефицитных рабочих профессий вошли также стрелок (57) и наладчик станков (53,3). В КСП отметили, что потребность в медицинских работниках остается высокой с 2019 года. Притом потребность в электромонтажниках остается с декабря 2022 года. Ранее сообщалось о том, что эта профессия стала первой в рейтинге, а зарплата у работодателей достигает 71 тысячи рублей.