12 февраля 2023
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В Челябинской области не хватает электромонтажников и педиатров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области поиск специалистов здравоохранения остается актуальным с 2019 года Фото:

В Челябинской области наблюдается дефицит электромонтажников и врачей-педиатров. О соотношении вакансий к количеству соискателей URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Самыми дефицитными рабочими профессиями в регионе стали слесарь-электромонтажник с коэффициентом востребованности 240, арматурщик (235) и оператор свиноводческих комплексов (78). Среди служащих высокая потребность в врачах-педиатрах (69), дежурных пульта управления (40) и социологах (36,7)», — уточнили в ведомстве.

В список дефицитных рабочих профессий вошли также стрелок (57) и наладчик станков (53,3). В КСП отметили, что потребность в медицинских работниках остается высокой с 2019 года. Притом потребность в электромонтажниках остается с декабря 2022 года. Ранее сообщалось о том, что эта профессия стала первой в рейтинге, а зарплата у работодателей достигает 71 тысячи рублей.

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В Челябинской области наблюдается дефицит электромонтажников и врачей-педиатров. О соотношении вакансий к количеству соискателей URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Самыми дефицитными рабочими профессиями в регионе стали слесарь-электромонтажник с коэффициентом востребованности 240, арматурщик (235) и оператор свиноводческих комплексов (78). Среди служащих высокая потребность в врачах-педиатрах (69), дежурных пульта управления (40) и социологах (36,7)», — уточнили в ведомстве. В список дефицитных рабочих профессий вошли также стрелок (57) и наладчик станков (53,3). В КСП отметили, что потребность в медицинских работниках остается высокой с 2019 года. Притом потребность в электромонтажниках остается с декабря 2022 года. Ранее сообщалось о том, что эта профессия стала первой в рейтинге, а зарплата у работодателей достигает 71 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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