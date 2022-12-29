На челябинских заводах не хватает арматурщиков и слесарей

За год количество претендентов на вакансии снизилось Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области по итогам декабря на заводах не хватает арматурщиков, слесарей-электромонтажников и электросварщиков. Как сообщили в пресс-службе Главного управления по труду и занятости региона, больше всего вакансий зафиксировано в компаниях обрабатывающей отрасли.

«В декабре рейтинг востребованности среди рабочих профессий возглавили арматурщики с зарплатой от 20 до 71 тысяч рублей, слесари-электромонтажники (18—60 тысяч), электросварщики (18—60 тыс. рублей) и электромонтажники-схемщики (45—56,6 тысяч рублей). Больше всего вакансий в обрабатывающих производствах, здравоохранении и торговле», — отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что чаще остальных также ищут сотрудников станции техобслуживания транспорта, учебные заведения и научные организации. Средняя зарплата по вакансиям за три года выросла в регионе на 36%. При этом за 2022 год показатель увеличился на 16%. Больше всего доходы увеличились у сотрудников финансовых и страховых организаций (плюс 56% до 37 тысяч рублей), гостиниц и предприятий общепита (плюс 30% почти до 26 тысяч рублей).

При увеличении зарплат количество соискателей в регионе уменьшилось. В начале 2022 года на одну вакансию претендовали в среднем 0,61 человека, теперь — только 0,44. Показатель стал минимальным с 2010 года. Аналитики сделали вывод: потребность работодателей в 2,6 раза выше, чем граждан, которые ищут работу. По данным Контрольно-счетной палаты области, сейчас активно свыше 40 тысяч вакансий.