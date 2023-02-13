Власти отказались делать платным обход Екатеринбурга

14 февраля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Северное полукольцо ЕКАД не будут отдавать частным инвесторам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Северный участок Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Тюменского до Московского тракта не будут отдавать частным инвесторам, как планировалось изначально. Это позволит не делать проезд по этой территории платным, заявил на пресс-конференции с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, передает корреспондент URA.RU. «Мы действительно плотно прорабатывали вопрос возможности реализации реконструкции, в том числе северной части, с получением дополнительных источников за счет платности использования инфраструктуры. Но, к сожалению, с учетом того, что не удалось выработать единообразную схему, мы решили отказаться от концессии и платности», — поделился Старков. Поэтому Управление автомобильных дорог нашло подрядчика, который займется реконструкцией ЕКАД от Тюменского до Режевского тракта. Расширить этот участок хотят в ближайшие пять лет, но Старков надеется, что все получится быстрее. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи. Теперь власти региона потратят на художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД порядка 200 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северный участок Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Тюменского до Московского тракта не будут отдавать частным инвесторам, как планировалось изначально. Это позволит не делать проезд по этой территории платным, заявил на пресс-конференции с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, передает корреспондент URA.RU. «Мы действительно плотно прорабатывали вопрос возможности реализации реконструкции, в том числе северной части, с получением дополнительных источников за счет платности использования инфраструктуры. Но, к сожалению, с учетом того, что не удалось выработать единообразную схему, мы решили отказаться от концессии и платности», — поделился Старков. Поэтому Управление автомобильных дорог нашло подрядчика, который займется реконструкцией ЕКАД от Тюменского до Режевского тракта. Расширить этот участок хотят в ближайшие пять лет, но Старков надеется, что все получится быстрее. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи. Теперь власти региона потратят на художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД порядка 200 миллионов рублей.