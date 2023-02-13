13 февраля 2023

Челябинцы чаще всего покупают земли под коттеджи на озерах Тургояк, Еловое и Увильды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, снег, зима, природа, озеро увильды, берег озера увильды
Челябинские застройщики стали строить больше коттеджей на берегу озер Фото:

В Челябинской области самые продаваемые земельные участки под коттеджи находятся на озерах Тургояк, Еловое и Увильды. О небывалом повышении спроса на земли под коттеджи рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Загородная недвижимость сейчас пользуется большим спросом и люди готовы платить за качественные загородные дома. Самые популярные в Челябинске районы у озер. На первом месте Тургояк, втрое Еловое, на третьем месте озеро Увильды, далее идут все близлежащие озера, в которых приятно купаться», — поделился директор агентства недвижимости «А1».

На первом месте, где челябинцы хотели бы приобрести участок, находится озеро Тургояк. Оно расположено в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории миасского округа России, содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской. Это гидрологический памятник регионального значения. Второе место по востребованности участков под малоэтажное строительство — берег озера Еловое. Пресноводное озеро Еловое в Чебаркульском районе Челябинской области расположено в 90 километрах от Челябинска и в 1,5 километрах от Чебаркуля, также является гидрологическим памятником природы. Длина береговой линии составляет 9,8 километров. Водоем имеет три острова и обрывистые берега.

На третьем месте рейтинга — Увильды. Это самое большое в Челябинской области озеро, с прозрачной водой, где дно видно на глубине до семи-восьми метров. Согласно википедии, это самое чистое озеро России после Байкала. Водоем известен лечебными грязями и радоновыми источниками, поэтому на его берегах построено большое число санаториев и домов отдыха.

Как сообщил Подпятников, рост на загородную недвижимость начался еще в период пандемии. Тогда границы были закрыты, люди хотели отдыхать, альтернативой был отдых в России. Соответственно возник большой спрос на загородную недвижимость, и даже невостребованные ранее дома очень быстро покупали. Люди, долго не думая, начинали строить.

Позже подключилось государство, появились дополнительные льготные программы. После того как востребованность загородной недвижимости в Челябинской области стала очевидна, многие застройщики приняли решение покупать и строить дома под сдачу их в аренду, активно застраивая берега челябинских озер.

Озеро Тургояк расположено в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории миасского округа России, содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской
Фото:
Длина береговой линии озера Еловое составляет 9,8 километров, сам водоем имеет три острова и обрывистые берега
Увильды — самое большое в Челябинской области озеро, с прозрачной водой, где дно видно на глубине до семи-восьми метров, это самое чистое озеро России после Байкала
Фото:
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В Челябинской области самые продаваемые земельные участки под коттеджи находятся на озерах Тургояк, Еловое и Увильды. О небывалом повышении спроса на земли под коттеджи рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «Загородная недвижимость сейчас пользуется большим спросом и люди готовы платить за качественные загородные дома. Самые популярные в Челябинске районы у озер. На первом месте Тургояк, втрое Еловое, на третьем месте озеро Увильды, далее идут все близлежащие озера, в которых приятно купаться», — поделился директор агентства недвижимости «А1». На первом месте, где челябинцы хотели бы приобрести участок, находится озеро Тургояк. Оно расположено в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории миасского округа России, содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской. Это гидрологический памятник регионального значения. Второе место по востребованности участков под малоэтажное строительство — берег озера Еловое. Пресноводное озеро Еловое в Чебаркульском районе Челябинской области расположено в 90 километрах от Челябинска и в 1,5 километрах от Чебаркуля, также является гидрологическим памятником природы. Длина береговой линии составляет 9,8 километров. Водоем имеет три острова и обрывистые берега. На третьем месте рейтинга — Увильды. Это самое большое в Челябинской области озеро, с прозрачной водой, где дно видно на глубине до семи-восьми метров. Согласно википедии, это самое чистое озеро России после Байкала. Водоем известен лечебными грязями и радоновыми источниками, поэтому на его берегах построено большое число санаториев и домов отдыха. Как сообщил Подпятников, рост на загородную недвижимость начался еще в период пандемии. Тогда границы были закрыты, люди хотели отдыхать, альтернативой был отдых в России. Соответственно возник большой спрос на загородную недвижимость, и даже невостребованные ранее дома очень быстро покупали. Люди, долго не думая, начинали строить. Позже подключилось государство, появились дополнительные льготные программы. После того как востребованность загородной недвижимости в Челябинской области стала очевидна, многие застройщики приняли решение покупать и строить дома под сдачу их в аренду, активно застраивая берега челябинских озер.
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