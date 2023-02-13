Челябинские застройщики стали строить больше коттеджей на берегу озер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области самые продаваемые земельные участки под коттеджи находятся на озерах Тургояк, Еловое и Увильды. О небывалом повышении спроса на земли под коттеджи рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Загородная недвижимость сейчас пользуется большим спросом и люди готовы платить за качественные загородные дома. Самые популярные в Челябинске районы у озер. На первом месте Тургояк, втрое Еловое, на третьем месте озеро Увильды, далее идут все близлежащие озера, в которых приятно купаться», — поделился директор агентства недвижимости «А1».

На первом месте, где челябинцы хотели бы приобрести участок, находится озеро Тургояк. Оно расположено в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории миасского округа России, содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской. Это гидрологический памятник регионального значения. Второе место по востребованности участков под малоэтажное строительство — берег озера Еловое. Пресноводное озеро Еловое в Чебаркульском районе Челябинской области расположено в 90 километрах от Челябинска и в 1,5 километрах от Чебаркуля, также является гидрологическим памятником природы. Длина береговой линии составляет 9,8 километров. Водоем имеет три острова и обрывистые берега.

На третьем месте рейтинга — Увильды. Это самое большое в Челябинской области озеро, с прозрачной водой, где дно видно на глубине до семи-восьми метров. Согласно википедии, это самое чистое озеро России после Байкала. Водоем известен лечебными грязями и радоновыми источниками, поэтому на его берегах построено большое число санаториев и домов отдыха.

Как сообщил Подпятников, рост на загородную недвижимость начался еще в период пандемии. Тогда границы были закрыты, люди хотели отдыхать, альтернативой был отдых в России. Соответственно возник большой спрос на загородную недвижимость, и даже невостребованные ранее дома очень быстро покупали. Люди, долго не думая, начинали строить.

Позже подключилось государство, появились дополнительные льготные программы. После того как востребованность загородной недвижимости в Челябинской области стала очевидна, многие застройщики приняли решение покупать и строить дома под сдачу их в аренду, активно застраивая берега челябинских озер.

Озеро Тургояк расположено в левобережье верхнего течения реки Миасс на территории миасского округа России, содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской Фото: сайт «wikiway»

Длина береговой линии озера Еловое составляет 9,8 километров, сам водоем имеет три острова и обрывистые берега фото: сайт «wikiway»

Увильды — самое большое в Челябинской области озеро, с прозрачной водой, где дно видно на глубине до семи-восьми метров, это самое чистое озеро России после Байкала Фото: сайт «wikiway»