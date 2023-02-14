В Перми просят избавиться от директора оборонного завода

От конкурсного управляющего оборонного завода требуют избавиться от директора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В арбитражный суд Пермского края поступила жалоба в адрес конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенева. Истец из республики Беларусь считает, что он незаконно назначил на должность директора оборонного предприятия Сергея Дядькина. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Житель Беларуси Юрий Осипов обратился в арбитражный суд Пермского края с жалобой на действия конкурсного управляющего ПАО „Мотовилихинские заводы“ Андрея Берсенева. Он считает, что Берсенев незаконно содержит в штате ПАО управляющего директора Сергея Дядькина и незаконно назначил его еще и директором „оборонной“ дочки машхолдинга. Заявитель ставит под сомнение эффективность директора и считает, что решение конкурсного управляющего может нанести ему вред как кредитору», — передает издание.

Конкурсный управляющий заявил, что действовал на законных основаниях. Эксперты отмечают, что сохранение такой должности на обанкротившемся предприятии уместно в случае острой необходимости для производства, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

ПАО «Мотовилихинские заводы» с 2018 года находится в процедуре конкурсного производства с кредиторской задолженностью порядка 17,6 млрд рублей. В 2020 году Сергей Дядькин занял должность управляющего директора предприятия.