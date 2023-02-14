В Перми заменят востребованный трамвайный маршрут автобусом

В Перми временно автобусный маршрут, который пойдет по маршруту трамвая № 5. На то время, пока идут ремонтные работы трамвайных путей. Об этом сообщили в telegram-канале «Пермский транспорт».
«Мы запланировали запуск компенсационного автобусного маршрута. В документ планирования вносится маршрут №71, который временно заменит трамваи маршрута №5 на участке от улицы Белинского до улицы Революции», — указано в сообщении.
Когда подрядчик приступит к ремонту путей, трамваи маршрута № 5 будут перенаправлены в объезд по улице Сибирской. А автобус № 71 будет следовать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади. Автобус будет следовать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Комсомольскому проспекту.
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