14 февраля 2023

В Перми заменят востребованный трамвайный маршрут автобусом

В Перми запустят компенсационный автобусный маршрут на время ремонта путей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, дорожные рабочие, трамвай, три богатыря, зима в перми
Автобус № 71 будет ходить от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади Фото:

В Перми временно автобусный маршрут, который пойдет по маршруту трамвая № 5. На то время, пока идут ремонтные работы трамвайных путей. Об этом сообщили в telegram-канале «Пермский транспорт».

«Мы запланировали запуск компенсационного автобусного маршрута. В документ планирования вносится маршрут №71, который временно заменит трамваи маршрута №5 на участке от улицы Белинского до улицы Революции», — указано в сообщении.

Когда подрядчик приступит к ремонту путей, трамваи маршрута № 5 будут перенаправлены в объезд по улице Сибирской. А автобус № 71 будет следовать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади. Автобус будет следовать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Комсомольскому проспекту.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми временно автобусный маршрут, который пойдет по маршруту трамвая № 5. На то время, пока идут ремонтные работы трамвайных путей. Об этом сообщили в telegram-канале «Пермский транспорт». «Мы запланировали запуск компенсационного автобусного маршрута. В документ планирования вносится маршрут №71, который временно заменит трамваи маршрута №5 на участке от улицы Белинского до улицы Революции», — указано в сообщении. Когда подрядчик приступит к ремонту путей, трамваи маршрута № 5 будут перенаправлены в объезд по улице Сибирской. А автобус № 71 будет следовать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади. Автобус будет следовать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Комсомольскому проспекту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...