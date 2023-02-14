Новый адвокат Мамедовой, оскорблявшей русских в ХМАО, добился переноса слушания

Новый адвокат жительницы Сургута (ХМАО) Раи Мамедовой, которая публично оскорбила русских, добился переноса заседания на 17 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
«Мамедова не готова давать показания без дополнительного допроса свидетелей. Для того, чтобы вызвать и допросить их понадобилось время. Поэтому суд и перенесен на 17 февраля», — отмечает корреспондент URA.RU c места событий.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Одно из условий меры пресечения, которое было выбрано судом — это запрет на использования телефона и интернет-связи.
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