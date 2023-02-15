Пермь провела региональные соревнования по метанию ножей

Соревнования в Перми проводились впервые Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми впервые прошел чемпионат и региональное первенство по спортивному метанию ножей. Соревнования проводились 11 февраля, сообщает администрация Мотовилихинского района.

«11 февраля на базе Пермской краевой общественной организации „Федерация спортивного метания ножей“ прошли первые официальные соревнования-чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному метанию ножа», — информирует сайт администрации. В числе почетных гостей присутствовал депутат краевого заксобрания, герой России Сергей Яшкин, который выступил с напутственным словом.

Юниоров в чемпионате представляли воспитанники Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова». По итогам мероприятия была сформирована сборная Пермского края для дальнейшего участия на уровне Приволжского Федерального округа.

В юбилейный для Перми год в городе впервые пройдет окружной турнир по следж-хоккею. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.