Пермь провела региональные соревнования по метанию ножей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка
Соревнования в Перми проводились впервые Фото:

В Перми впервые прошел чемпионат и региональное первенство по спортивному метанию ножей. Соревнования проводились 11 февраля, сообщает администрация Мотовилихинского района.

«11 февраля на базе Пермской краевой общественной организации „Федерация спортивного метания ножей“ прошли первые официальные соревнования-чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному метанию ножа», — информирует сайт администрации. В числе почетных гостей присутствовал депутат краевого заксобрания, герой России Сергей Яшкин, который выступил с напутственным словом.

Юниоров в чемпионате представляли воспитанники Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова». По итогам мероприятия была сформирована сборная Пермского края для дальнейшего участия на уровне Приволжского Федерального округа.

В юбилейный для Перми год в городе впервые пройдет окружной турнир по следж-хоккею. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми впервые прошел чемпионат и региональное первенство по спортивному метанию ножей. Соревнования проводились 11 февраля, сообщает администрация Мотовилихинского района. «11 февраля на базе Пермской краевой общественной организации „Федерация спортивного метания ножей“ прошли первые официальные соревнования-чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному метанию ножа», — информирует сайт администрации. В числе почетных гостей присутствовал депутат краевого заксобрания, герой России Сергей Яшкин, который выступил с напутственным словом. Юниоров в чемпионате представляли воспитанники Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова». По итогам мероприятия была сформирована сборная Пермского края для дальнейшего участия на уровне Приволжского Федерального округа. В юбилейный для Перми год в городе впервые пройдет окружной турнир по следж-хоккею. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...