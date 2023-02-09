09 февраля 2023

Полпред Комаров впервые проведет в Перми важные соревнования

Полпред ПФО Игорь Комаров анонсировал в Перми окружной турнир по хоккею для инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
В юбилейный год Пермский край примет окружной турнир по следж-хоккею Фото:

В Пермском крае в 2023 году запланирован адаптивный окружной турнир по следж-хоккею. Об этом заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. На заседании речь шла о софинансировании общественных проектов по работе с молодежью в ПФО.

«Впервые в декабре 2023 года состоится окружной турнир по адаптивному хоккею, в том числе следж-хоккею, „Хоккей для всех“», — информирует сайт полпреда. Командная игра следж-хоккей аналогична хоккею с шайбой, но предназначена для людей с ограниченными возможностями. В Перми созданы два клуба по этому виду спорта — для детей и взрослых. Занятия проводятся бесплатно.

URA.RU ранее писало о том, что пермские общественные организации получили крупные президентские гранты. В их числе оказались Федерация хоккея Пермского края и организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».

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В Пермском крае в 2023 году запланирован адаптивный окружной турнир по следж-хоккею. Об этом заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. На заседании речь шла о софинансировании общественных проектов по работе с молодежью в ПФО. «Впервые в декабре 2023 года состоится окружной турнир по адаптивному хоккею, в том числе следж-хоккею, „Хоккей для всех“», — информирует сайт полпреда. Командная игра следж-хоккей аналогична хоккею с шайбой, но предназначена для людей с ограниченными возможностями. В Перми созданы два клуба по этому виду спорта — для детей и взрослых. Занятия проводятся бесплатно. URA.RU ранее писало о том, что пермские общественные организации получили крупные президентские гранты. В их числе оказались Федерация хоккея Пермского края и организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить».
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