Российский военный рассказал, что ВСУ вынуждали сделать его мать

Военнопленный из России заявил, что ВСУ заставляли его мать выйти на протестную акцию в Москве

16 февраля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

По словам военнослужащего, ВСУ угрожали его родной матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Надсмотрщики Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая расправой над пленным российским солдатом, звонили его матери и требовали принять участие в протестной акции в Москве. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена боец Вооруженных сил РФ Александр Блошенко. «Избивали и топили. <…> Был электрошок — тапик (пытка с применением электричества — прим. URA.RU). Дубинкой резиновой били. <…> Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. <…> Маме звонили с моего телефона. Сказали, чтоб она вышла на Красную площадь с плакатом», — пояснил российский военнослужащий, передает РИА Новости. Ранее военврач РФ описал ужасы украинского плена. Российские бойцы, находящиеся в плену ВСУ, подвергаются избиениям и содержатся в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ООН и Красный Крест должны потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В феврале в ООН подтвердили подлинность расстрела российских пленных солдатами ВСУ. Инцидент попал на видео. По факту случившегося организация выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Позже Вооруженные силы России ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Надсмотрщики Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая расправой над пленным российским солдатом, звонили его матери и требовали принять участие в протестной акции в Москве. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена боец Вооруженных сил РФ Александр Блошенко. «Избивали и топили. <…> Был электрошок — тапик (пытка с применением электричества — прим. URA.RU). Дубинкой резиновой били. <…> Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. <…> Маме звонили с моего телефона. Сказали, чтоб она вышла на Красную площадь с плакатом», — пояснил российский военнослужащий, передает РИА Новости. Ранее военврач РФ описал ужасы украинского плена. Российские бойцы, находящиеся в плену ВСУ, подвергаются избиениям и содержатся в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ООН и Красный Крест должны потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В феврале в ООН подтвердили подлинность расстрела российских пленных солдатами ВСУ. Инцидент попал на видео. По факту случившегося организация выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Позже Вооруженные силы России ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных.