15 февраля 2023

Российский военный рассказал, что ВСУ вынуждали сделать его мать

Военнопленный из России заявил, что ВСУ заставляли его мать выйти на протестную акцию в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам военнослужащего, ВСУ угрожали его родной матери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Надсмотрщики Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая расправой над пленным российским солдатом, звонили его матери и требовали принять участие в протестной акции в Москве. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена боец Вооруженных сил РФ Александр Блошенко.

«Избивали и топили. <…> Был электрошок — тапик (пытка с применением электричества — прим. URA.RU). Дубинкой резиновой били. <…> Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. <…> Маме звонили с моего телефона. Сказали, чтоб она вышла на Красную площадь с плакатом», — пояснил российский военнослужащий, передает РИА Новости.

Ранее военврач РФ описал ужасы украинского плена. Российские бойцы, находящиеся в плену ВСУ, подвергаются избиениям и содержатся в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ООН и Красный Крест должны потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

В феврале в ООН подтвердили подлинность расстрела российских пленных солдатами ВСУ. Инцидент попал на видео. По факту случившегося организация выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Позже Вооруженные силы России ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных.

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Надсмотрщики Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая расправой над пленным российским солдатом, звонили его матери и требовали принять участие в протестной акции в Москве. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена боец Вооруженных сил РФ Александр Блошенко. «Избивали и топили. <…> Был электрошок — тапик (пытка с применением электричества — прим. URA.RU). Дубинкой резиновой били. <…> Позывные хотели узнать и местоположение товарищей. <…> Маме звонили с моего телефона. Сказали, чтоб она вышла на Красную площадь с плакатом», — пояснил российский военнослужащий, передает РИА Новости. Ранее военврач РФ описал ужасы украинского плена. Российские бойцы, находящиеся в плену ВСУ, подвергаются избиениям и содержатся в невыносимых условиях. Об этом рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ООН и Красный Крест должны потребовать от Киева не применять пытки в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В феврале в ООН подтвердили подлинность расстрела российских пленных солдатами ВСУ. Инцидент попал на видео. По факту случившегося организация выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Позже Вооруженные силы России ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных.
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