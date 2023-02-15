Предпочтение отдается современным ЖК с инфраструктурой пятизвездочного отеля Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Состоятельные челябинцы покупают квартиры-студии в жилых комплексах Турции с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Спрос на подобную недвижимость очень высокий, о причинах рассказал URA.RU директор агентства недвижимости (АН) «А1» Степан Подпятников.

«Спрос на ЖК в Турции сейчас очень высокий, и у страны, похоже, наступает новый век замечательной жизни. Европейцев очень много переезжает, в 2022 году было зафиксировано 15 тысяч человек. Челябинцы также скупают там квартиры, многие по причине того, что спецоперация пугает, и так челябинцы ищут дополнительно аэродром. А так при покупке недвижимости в стране на 400 тысяч евро паспорт предоставляется всей семье», — поделился Подпятников.

По словам директора АН, особой популярностью у жителей Челябинска пользуются жилые комплексы в городах Стамбул, Кушадасы, Бодрум, Анталия, Аланья, Бурса. В городах много современных жилых комплексов с инфинити бассейном с панорамным видом на море, детским бассейном, открытым джакузи, фитнес-залом, хамамом, зоной барбекю, игровой комнатой с бильярдом и настольным теннисом. Подобными элементами оснащен практически каждый современный жилой комплекс в стране. Стоимость на квартиры-студии в современных ЖК с инфраструктурой пятизвездочного отеля площадью от 50 квадратных метров в подобных ЖК начинается от 48-50 тысяч долларов.

Приобрести недвижимость в стране иностранные граждане могут с недавнего времени. Причем, по словам Подпятникова, в Турции говорят о возможной приостановке продаж квартир иностранным гражданам, либо о корректировке процесса продажи, поскольку спрос на объекты в последнее время слишком высок.

В октябре 2022 у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости в городе с целью покупки недорогого жилья за рубежом. Но уже тогда с этим могли возникнуть проблемы. Количество выгодных предложений в Грузии, Турции и на Северном Кипре резко сократилось.

Жилой комплекс с инфраструктурой отеля, расположенный в престижной центральной части Стамбула на азиатской стороне Босфора Фото: сайт «Lookout-turkey»

ЖК с инфинити бассейном с панорамным видом на море, детским бассейном, открытой джакузи, фитнес-залом, хамамом, зоной барбекю, игровой комнатой с бильярдом и настольным теннисом Фото: сайт «Lookout-turkey»

Новый ЖК: 5000 квартир и 330 вилл на огромном участке земли с видом на Мраморное море Фото: сайт «Lookout-turkey»