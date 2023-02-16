16 февраля 2023

В Перми прохожие спасли провалившегося под лед ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дворовый хоккей. Матч команд ДДХЛ и Металлург(Карабаш). Челябинск, лед, ребенок валяется, лежит
Провалившегося под лед ребенка спасли местные жители Фото:

В селе Култаево Пермского района прохожие предотвратили трагедию и спасли ребенка, который провалился под лед на местной речке. Информация об этом размещена в официальной группе пресс-службы Пермского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Култаево чуть не произошла трагедия: ребенок вышел на лед и провалился. Это очень страшно. Мы благодарим тех жителей, кто оказался рядом и бросился спасать мальчика», — написано в посте группы округа.

В пресс-службе отметили, что место, где провалился ребенок, находится рядом с гидротехническим сооружением и лед там непрочный. В комментариях к посту пользователи пишут, что на этой реке видны проталины.

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В селе Култаево Пермского района прохожие предотвратили трагедию и спасли ребенка, который провалился под лед на местной речке. Информация об этом размещена в официальной группе пресс-службы Пермского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в Култаево чуть не произошла трагедия: ребенок вышел на лед и провалился. Это очень страшно. Мы благодарим тех жителей, кто оказался рядом и бросился спасать мальчика», — написано в посте группы округа. В пресс-службе отметили, что место, где провалился ребенок, находится рядом с гидротехническим сооружением и лед там непрочный. В комментариях к посту пользователи пишут, что на этой реке видны проталины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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