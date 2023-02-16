В Перми прохожие спасли провалившегося под лед ребенка

Провалившегося под лед ребенка спасли местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Култаево Пермского района прохожие предотвратили трагедию и спасли ребенка, который провалился под лед на местной речке. Информация об этом размещена в официальной группе пресс-службы Пермского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Култаево чуть не произошла трагедия: ребенок вышел на лед и провалился. Это очень страшно. Мы благодарим тех жителей, кто оказался рядом и бросился спасать мальчика», — написано в посте группы округа.

В пресс-службе отметили, что место, где провалился ребенок, находится рядом с гидротехническим сооружением и лед там непрочный. В комментариях к посту пользователи пишут, что на этой реке видны проталины.