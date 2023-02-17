Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Посольство Чехии в Екатеринбурге не работает с 25 февраля 2022 года
Россия отозвала соглашения об открытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Посольство не работает в столице Урала с 25 февраля.
«РФ денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Информация появилась 17 февраля.
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