Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Посольство Чехии в Екатеринбурге не работает с 25 февраля 2022 года Фото:

Россия отозвала соглашения об открытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Посольство не работает в столице Урала с 25 февраля.

«РФ денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Информация появилась 17 февраля.

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Россия отозвала соглашения об открытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Посольство не работает в столице Урала с 25 февраля. «РФ денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Информация появилась 17 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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