Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

17 февраля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Посольство Чехии в Екатеринбурге не работает с 25 февраля 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия отозвала соглашения об открытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Посольство не работает в столице Урала с 25 февраля. «РФ денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Информация появилась 17 февраля.

Россия отозвала соглашения об открытии генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Посольство не работает в столице Урала с 25 февраля. «РФ денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Информация появилась 17 февраля.