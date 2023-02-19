Жителя ХМАО возмутила наружная реклама кальянов

Жителя Нефтеюганска возмутила наружная реклама аренды кальянов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нефтеюганска (ХМАО) возмутился плакатом с рекламой аренды кальянов, установленном на опоре. Пост опубликован в группе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему реклама у нас по всему городу уже который месяц развешана? Когда ее снимут?» — спросил автор поста в соцсети.

«А вам не все равно на эту рекламу, она чем-то мешает?» — ответила пользователю Наталья. «Просто некому наводить порядок в городе», — пишет Полина. «Пишите заявление в полицию и в административную комиссию», — советует Валентин.

Позже, в группе «Типичный Нефтеюганск», был опубликован пост, автор которого ссылается на федеральный закон «О рекламе». Со ссылкой на статью 7 он пишет, что реклама кальянов не допускается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало, что управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО может оштрафовать компанию «Ростелеком» за навязчивую рекламу. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФАС, сотрудники «Ростелеком» злоупотребляют правом на рекламу по телефону.