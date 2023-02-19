19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Пермском крае проблемный поселок остался без воды

Поселок Яйва в Пермском крае отключен от водоснабжения из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Яйвинцы ждут воды Фото:

Жители поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, утром 20 февраля остались без воды. Несмотря на внимание к территории со стороны властей Пермского края и выделение средств на ремонт системы водоснабжения, из-за аварии пришлось отключить воду всему поселку.

«Сегодня произошла аварийная ситуация на станции первого подъема в р. п. Яйва. До устранения причин аварии поселок отключен от водоснабжения», — сообщает администрация Александровского округа в соцсетях.

Жители поселка реагируют на сообщение однообразно: «Опять порыв. Ну когда это закончится?», «За… с порывами! Не умыться не подмыться!». Как ранее рассказывало URA.RU, в решение вопроса с водоснабжением Яйвы в январе пришлось вмешиваться региональным властям, после чего из резервного фонда округа выделили деньги на экстренные работы. Чиновники при этом подчеркнули, что кардинально ситуацию возможно исправить после передачи водоканализационного имущества в муниципальную собственность. В этом споре сейчас разбирается Арбитражный суд Пермского края.

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Жители поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, утром 20 февраля остались без воды. Несмотря на внимание к территории со стороны властей Пермского края и выделение средств на ремонт системы водоснабжения, из-за аварии пришлось отключить воду всему поселку. «Сегодня произошла аварийная ситуация на станции первого подъема в р. п. Яйва. До устранения причин аварии поселок отключен от водоснабжения», — сообщает администрация Александровского округа в соцсетях. Жители поселка реагируют на сообщение однообразно: «Опять порыв. Ну когда это закончится?», «За… с порывами! Не умыться не подмыться!». Как ранее рассказывало URA.RU, в решение вопроса с водоснабжением Яйвы в январе пришлось вмешиваться региональным властям, после чего из резервного фонда округа выделили деньги на экстренные работы. Чиновники при этом подчеркнули, что кардинально ситуацию возможно исправить после передачи водоканализационного имущества в муниципальную собственность. В этом споре сейчас разбирается Арбитражный суд Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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