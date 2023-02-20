Президент Путин заявил о планах на оздоровление реки в Пермском крае

Президент России Владимир Путин во время посланию Федеральному Собранию 21 февраля заявил о планах по оздоровлению реки Кама. По его словам, на первом месте в списке на оздоровление стоят Байкал и Волга. Работы по Каме — в среднесрочной перспективе.
«Продолжим оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу. А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень», — указал Путин.
Президент также отметил, что нужно помнить и о средних и малых реках: «обращаю на это внимание всех уровней власти». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина. Власти Прикамья намерены реализовать проект «Живая Кама», который включает в себя реконструкцию очистных сооружений и развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод.
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