04 августа 2022

Правительство РФ с подачи Махонина будет спасать Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный отдых на реке Кама. Пермь, река кама, пляж, коммунальный мост
Кама — главный приток Волги — требует особого внимания Фото:

На уровне Правительства России создадут специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Решение принято после инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом в Перми сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов после расширенного совещания по вопросам развития водного потенциала региона.

«Дмитрий Николаевич был инициатором коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны об отдельном, более пристальном, внимании к проблемам сохранения реки Камы. Такое решение на сегодняшний день правительством страны принято, и в рамках реализации указов президента до 2030 года мы выделим отдельный проект по сохранению реки Камы», — цитирует Кириллова ТАСС.

Власти Прикамья в свою очередь намерены реализовать проект «Живая Кама», который предполагает реконструкцию очистных сооружений системы коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод. На это уже в региональный бюджет заложено более 400 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина.

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На уровне Правительства России создадут специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Решение принято после инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом в Перми сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов после расширенного совещания по вопросам развития водного потенциала региона. «Дмитрий Николаевич был инициатором коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны об отдельном, более пристальном, внимании к проблемам сохранения реки Камы. Такое решение на сегодняшний день правительством страны принято, и в рамках реализации указов президента до 2030 года мы выделим отдельный проект по сохранению реки Камы», — цитирует Кириллова ТАСС. Власти Прикамья в свою очередь намерены реализовать проект «Живая Кама», который предполагает реконструкцию очистных сооружений системы коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод. На это уже в региональный бюджет заложено более 400 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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