Правительство РФ с подачи Махонина будет спасать Каму

На уровне Правительства России создадут специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Решение принято после инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом в Перми сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов после расширенного совещания по вопросам развития водного потенциала региона.
«Дмитрий Николаевич был инициатором коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны об отдельном, более пристальном, внимании к проблемам сохранения реки Камы. Такое решение на сегодняшний день правительством страны принято, и в рамках реализации указов президента до 2030 года мы выделим отдельный проект по сохранению реки Камы», — цитирует Кириллова ТАСС.
Власти Прикамья в свою очередь намерены реализовать проект «Живая Кама», который предполагает реконструкцию очистных сооружений системы коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод. На это уже в региональный бюджет заложено более 400 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина.
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