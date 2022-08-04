Правительство РФ с подачи Махонина будет спасать Каму

05 августа 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Кама — главный приток Волги — требует особого внимания Фото: Сергей Русанов © URA.RU На уровне Правительства России создадут специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Решение принято после инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом в Перми сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов после расширенного совещания по вопросам развития водного потенциала региона. «Дмитрий Николаевич был инициатором коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны об отдельном, более пристальном, внимании к проблемам сохранения реки Камы. Такое решение на сегодняшний день правительством страны принято, и в рамках реализации указов президента до 2030 года мы выделим отдельный проект по сохранению реки Камы», — цитирует Кириллова ТАСС. Власти Прикамья в свою очередь намерены реализовать проект «Живая Кама», который предполагает реконструкцию очистных сооружений системы коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод. На это уже в региональный бюджет заложено более 400 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина.

На уровне Правительства России создадут специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Решение принято после инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом в Перми сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов после расширенного совещания по вопросам развития водного потенциала региона. «Дмитрий Николаевич был инициатором коллективного обращения глав регионов к президенту нашей страны об отдельном, более пристальном, внимании к проблемам сохранения реки Камы. Такое решение на сегодняшний день правительством страны принято, и в рамках реализации указов президента до 2030 года мы выделим отдельный проект по сохранению реки Камы», — цитирует Кириллова ТАСС. Власти Прикамья в свою очередь намерены реализовать проект «Живая Кама», который предполагает реконструкцию очистных сооружений системы коммунального хозяйства и промышленных предприятий, а также развитие сбора и утилизации ливневых сточных вод. На это уже в региональный бюджет заложено более 400 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермского крае создают отдельный проектный офис, который займется проблемой экологического оздоровления Камы. Программу по очистке реки главы Прикамья, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Кировской области предложили включить в нацпроект «Экология». Об этом они просили президента Владимира Путина.