Свердловский врач раскрыла, какие факторы влияют на мужскую потенцию

Врач-уролог: эректильной дисфункцией страдает почти половина мужского населения России

Считается, что около 50% взрослых мужчин уже страдали от каких-либо проблем, связанных с эрекцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области продолжает расти число мужчин с эректильной дисфункцией. Слабая эрекция во многом обусловлена неправильным образом жизни. Об этом URA.RU сообщила врач-уролог из Екатеринбурга Виктория (фамилию просила не указывать).

«В Свердловской области, да и в целом по стране, наблюдается неприятная тенденция: все больше мужчин сталкиваются эректильной дисфункцией. Считается, что около 50% взрослых мужчин уже страдали от каких-либо проблем, связанных с эрекцией. Чаще всего это связано с неправильным образом жизни. Чтобы решить проблему, необходимо обратиться к медику за помощью», — отметила Виктория.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала корреспонденту URA.RU о главных факторах, из-за которых мужчины сталкиваются с эректильной дисфункцией. «Проблемы с эрекцией могут появиться не только с возрастом, но и при депрессии, гиподинамии, ожирении, дефиците витамина D, высоком уровне холестерина в крови. Кроме того, к половой дисфункции приводят курение и употребление алкоголя или наркотических средств, воздействие радиации и электромагнитного излучения», — сообщила врач-эксперт Уланкина.

Для установления истинной причины эректильной дисфункции пациента направляют на комплексное обследование. «Оно состоит из инструментальной и лабораторной диагностики. Она включает в себя биохимический анализ крови и исследования гормонального фона на уровень свободного и связанного тестостерона, пролактин, лютеинизирующий и тиреотропный гормоны», — резюмировала врач-эксперт Уланкина.

Эректильная дисфункция — неспособность в течение трех месяцев и более достичь или поддерживать эрекцию на достаточном для полового акта уровне. Это одна из актуальных проблем в урологии. Заболеванием страдает почти половина мужского населения России в возрасте от 20 до 77 лет. В основном встречается ее легкая степень.

Ранее URA.RU писало, что коронавирусная инфекция увеличила количество мужчин с эректильной дисфункцией. Речь идет о переболевших свердловчан.