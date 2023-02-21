Театр в Перми к празднику бесплатно покажет мужчинам «Записки сумасшедшего»

Пермский театр «Век жизни» в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажет спектакль «Записки сумасшедшего»

Это будет необычный для этого театра спектакль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский театр «Век жизни» решил поздравить мужчин с наступающим Днем защитника Отечества бесплатным показом спектакля. Анонс мероприятия выложили на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

«У нас для вас сюрприз. 22 февраля в 19:30 — пластический спектакль „Записки сумасшедшего“. В преддверии мужского праздника 23 февраля. Вход для мужчин бесплатный», — указано в группе «Театр „Век жизни“ г. Пермь».

Почему выбран именно этот спектакль — не указано. В анонсе также отметили, что этот пластический спектакль для театра «Век жизни» — необычен.