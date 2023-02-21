Театр в Перми к празднику бесплатно покажет мужчинам «Записки сумасшедшего»

Пермский театр «Век жизни» в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажет спектакль «Записки сумасшедшего»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия
Это будет необычный для этого театра спектакль Фото:

Пермский театр «Век жизни» решил поздравить мужчин с наступающим Днем защитника Отечества бесплатным показом спектакля. Анонс мероприятия выложили на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

«У нас для вас сюрприз. 22 февраля в 19:30 — пластический спектакль „Записки сумасшедшего“. В преддверии мужского праздника 23 февраля. Вход для мужчин бесплатный», — указано в группе «Театр „Век жизни“ г. Пермь».

Почему выбран именно этот спектакль — не указано. В анонсе также отметили, что этот пластический спектакль для театра «Век жизни» — необычен.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский театр «Век жизни» решил поздравить мужчин с наступающим Днем защитника Отечества бесплатным показом спектакля. Анонс мероприятия выложили на странице театра в соцсети «ВКонтакте». «У нас для вас сюрприз. 22 февраля в 19:30 — пластический спектакль „Записки сумасшедшего“. В преддверии мужского праздника 23 февраля. Вход для мужчин бесплатный», — указано в группе «Театр „Век жизни“ г. Пермь». Почему выбран именно этот спектакль — не указано. В анонсе также отметили, что этот пластический спектакль для театра «Век жизни» — необычен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...