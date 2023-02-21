21 февраля 2023

WSJ: США после обращения Путина введут санкции против сотен россиян

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
В санкционный список попадут порядка 200 россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки готовятся дополнить санкционный список России, включив туда около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена введет новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц на этой неделе. Это попытка ужесточить санкции из-за ситуации на Украине», — сообщается в материале The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, сообщил о новых санкциях против россиян. До этого он совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Соединенные Штаты Америки готовятся дополнить санкционный список России, включив туда около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Администрация Байдена введет новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц на этой неделе. Это попытка ужесточить санкции из-за ситуации на Украине», — сообщается в материале The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, сообщил о новых санкциях против россиян. До этого он совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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