WSJ: США после обращения Путина введут санкции против сотен россиян

21 февраля 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

В санкционный список попадут порядка 200 россиян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки готовятся дополнить санкционный список России, включив туда около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Администрация Байдена введет новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц на этой неделе. Это попытка ужесточить санкции из-за ситуации на Украине», — сообщается в материале The Wall Street Journal . Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, сообщил о новых санкциях против россиян. До этого он совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соединенные Штаты Америки готовятся дополнить санкционный список России, включив туда около 200 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Администрация Байдена введет новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц на этой неделе. Это попытка ужесточить санкции из-за ситуации на Украине», — сообщается в материале The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, сообщил о новых санкциях против россиян. До этого он совершил визит в Киев, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.