Клава Кока сообщила, что номер ее телефона рассекретили. Скрин

В соцсетях рассекретили номер телефона Клавы Коки

22 февраля 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Клава Кока сообщила, что ее номер телефона слили в соцсетях Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что номер ее мобильного телефона рассекретили. В настоящее время ей поступает очень много звонков с неизвестных номеров. По словам артистки, с ней это происходит уже не впервые. «Мой номер телефона опять слили. Я в шоке, у меня нет других слов», — поделилась Клава Кока в соцсетях. Певица приложила скриншот со звонками, которые ей поступают. Она сообщила, что из-за частых входящих звонков не может нормально пользоваться телефоном. «[Сейчас] нет сил разбираться с этим. Телефоном пользоваться невозможно, благо есть авиарежим», — написала исполнительница. Артистка сообщила, что подобное в ее карьере уже происходило Фото: соцсети Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что номер ее мобильного телефона рассекретили. В настоящее время ей поступает очень много звонков с неизвестных номеров. По словам артистки, с ней это происходит уже не впервые. «Мой номер телефона опять слили. Я в шоке, у меня нет других слов», — поделилась Клава Кока в соцсетях. Певица приложила скриншот со звонками, которые ей поступают. Она сообщила, что из-за частых входящих звонков не может нормально пользоваться телефоном. «[Сейчас] нет сил разбираться с этим. Телефоном пользоваться невозможно, благо есть авиарежим», — написала исполнительница.