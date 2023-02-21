21 февраля 2023

Клава Кока сообщила, что номер ее телефона рассекретили. Скрин

В соцсетях рассекретили номер телефона Клавы Коки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Клава Кока сообщила, что ее номер телефона слили в соцсетях Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что номер ее мобильного телефона рассекретили. В настоящее время ей поступает очень много звонков с неизвестных номеров. По словам артистки, с ней это происходит уже не впервые.

«Мой номер телефона опять слили. Я в шоке, у меня нет других слов», — поделилась Клава Кока в соцсетях.

Певица приложила скриншот со звонками, которые ей поступают. Она сообщила, что из-за частых входящих звонков не может нормально пользоваться телефоном. «[Сейчас] нет сил разбираться с этим. Телефоном пользоваться невозможно, благо есть авиарежим», — написала исполнительница.

Артистка сообщила, что подобное в ее карьере уже происходило
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что номер ее мобильного телефона рассекретили. В настоящее время ей поступает очень много звонков с неизвестных номеров. По словам артистки, с ней это происходит уже не впервые. «Мой номер телефона опять слили. Я в шоке, у меня нет других слов», — поделилась Клава Кока в соцсетях. Певица приложила скриншот со звонками, которые ей поступают. Она сообщила, что из-за частых входящих звонков не может нормально пользоваться телефоном. «[Сейчас] нет сил разбираться с этим. Телефоном пользоваться невозможно, благо есть авиарежим», — написала исполнительница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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