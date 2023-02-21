Клава Кока сообщила, что ее номер телефона слили в соцсетях
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что номер ее мобильного телефона рассекретили. В настоящее время ей поступает очень много звонков с неизвестных номеров. По словам артистки, с ней это происходит уже не впервые.
«Мой номер телефона опять слили. Я в шоке, у меня нет других слов», — поделилась Клава Кока в соцсетях.
Певица приложила скриншот со звонками, которые ей поступают. Она сообщила, что из-за частых входящих звонков не может нормально пользоваться телефоном. «[Сейчас] нет сил разбираться с этим. Телефоном пользоваться невозможно, благо есть авиарежим», — написала исполнительница.
Артистка сообщила, что подобное в ее карьере уже происходило
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