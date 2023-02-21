Пермячка потеряла на псевдоинвестициях 1,7 млн рублей

В надежде на быструю прибыль пермячка заняла у друзей и банков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Пермского края, доверившись рекламе в интернете, перевела брокерам более полутора миллионов рублей. Кроме своих накоплений, надеясь увеличить капитал, она взяла в долг у друзей, а также кредиты в банке и микрофинансовых организациях. Но обещания о выгодных инвестициях раздавали мошенники, рассказали в полиции, куда обратилась женщина, поняв, что ее обманули.

«Порядка 1,7 млн рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки „alpemarket“, осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в сети Интернет информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В полиции возбудили уголовное дело и ведут расследование. В МВД напоминают, что обещание большой прибыли от вложенных денег в короткие сроки — явный признак не профессиональных брокеров, а мошенников.