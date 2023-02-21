21 февраля 2023

Пермячка потеряла на псевдоинвестициях 1,7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В надежде на быструю прибыль пермячка заняла у друзей и банков Фото:

Жительница Пермского края, доверившись рекламе в интернете, перевела брокерам более полутора миллионов рублей. Кроме своих накоплений, надеясь увеличить капитал, она взяла в долг у друзей, а также кредиты в банке и микрофинансовых организациях. Но обещания о выгодных инвестициях раздавали мошенники, рассказали в полиции, куда обратилась женщина, поняв, что ее обманули.

«Порядка 1,7 млн рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки „alpemarket“, осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в сети Интернет информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В полиции возбудили уголовное дело и ведут расследование. В МВД напоминают, что обещание большой прибыли от вложенных денег в короткие сроки — явный признак не профессиональных брокеров, а мошенников.

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Жительница Пермского края, доверившись рекламе в интернете, перевела брокерам более полутора миллионов рублей. Кроме своих накоплений, надеясь увеличить капитал, она взяла в долг у друзей, а также кредиты в банке и микрофинансовых организациях. Но обещания о выгодных инвестициях раздавали мошенники, рассказали в полиции, куда обратилась женщина, поняв, что ее обманули. «Порядка 1,7 млн рублей потерпевшая перевела на брокерский счет торговой площадки „alpemarket“, осуществляя сделки, покупая активы. В один из дней счет оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в сети Интернет информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции возбудили уголовное дело и ведут расследование. В МВД напоминают, что обещание большой прибыли от вложенных денег в короткие сроки — явный признак не профессиональных брокеров, а мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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