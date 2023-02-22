Свердловчанин с фронта СВО поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Видео

23 февраля 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Свердловский военнослужащий поздравил мужчин с 23 февраля, находясь на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военнослужащий из Серова (Свердловская область), принимающий участие в специальной военной операции на Украине, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Видео появилось в соцсети. «Хочу поздравить всех с праздником Дня защитника Отечества. Я воюю за нашу православную веру, за нашу родину, за нашего президента Владимира Путина и за наш металлургический завод. Наши прадеды также уходили воевать с нацизмом в 1941 году, мы поддержим наших дедов и будем всегда чтить традиции нашего государства, нашей Родины», — рассказал свердловчанин в видео, опубликованном в сообществе «Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте» До начала спецоперации свердловчанин работал на Надеждинском металлургическом заводе в Серове. Кроме этого, военнослужащий поблагодарил жителей Свердловской области, добавив, что получил трогательное письмо от маленького мальчика. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Российский военнослужащий из Серова (Свердловская область), принимающий участие в специальной военной операции на Украине, поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Видео появилось в соцсети. «Хочу поздравить всех с праздником Дня защитника Отечества. Я воюю за нашу православную веру, за нашу родину, за нашего президента Владимира Путина и за наш металлургический завод. Наши прадеды также уходили воевать с нацизмом в 1941 году, мы поддержим наших дедов и будем всегда чтить традиции нашего государства, нашей Родины», — рассказал свердловчанин в видео, опубликованном в сообществе «Верхотурье» в соцсети «ВКонтакте» До начала спецоперации свердловчанин работал на Надеждинском металлургическом заводе в Серове. Кроме этого, военнослужащий поблагодарил жителей Свердловской области, добавив, что получил трогательное письмо от маленького мальчика. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.