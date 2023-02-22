22 февраля 2023

В Екатеринбурге участников спецоперации наградили госнаградами

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Солдат наградили орденами Мужества и Суворова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии 23 февраля участников спецоперации на Украине наградили орденами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте.

«Накануне Дня защитника Отечества в Екатеринбурге участников СВО наградили госнаградами. Мероприятие прошло в Доме офицеров ЦВО», — сказано в сообщении.

Военнослужащим управлений и служб вручили медали Жукова, Суворова, «За заслуги перед Отечеством» второй степени и ордена Мужества. Военных врачей наградили орденами Пирогова.

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В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии 23 февраля участников спецоперации на Украине наградили орденами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. «Накануне Дня защитника Отечества в Екатеринбурге участников СВО наградили госнаградами. Мероприятие прошло в Доме офицеров ЦВО», — сказано в сообщении. Военнослужащим управлений и служб вручили медали Жукова, Суворова, «За заслуги перед Отечеством» второй степени и ордена Мужества. Военных врачей наградили орденами Пирогова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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