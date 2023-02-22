В Екатеринбурге участников спецоперации наградили госнаградами

Солдат наградили орденами Мужества и Суворова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии 23 февраля участников спецоперации на Украине наградили орденами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте.
«Накануне Дня защитника Отечества в Екатеринбурге участников СВО наградили госнаградами. Мероприятие прошло в Доме офицеров ЦВО», — сказано в сообщении.
Военнослужащим управлений и служб вручили медали Жукова, Суворова, «За заслуги перед Отечеством» второй степени и ордена Мужества. Военных врачей наградили орденами Пирогова.
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