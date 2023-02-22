22 февраля 2023

В Кольцово задержали рейс в Астану. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В Кольцово задержали самолет Qazaq Air Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс IQ-5008 Екатеринбург-Астана. Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь 23 февраля в 20:50, но теперь рейс состоится, согласно онлайн-табло аэропорта, в 21:40.

«Рейс Екатеринбург-Астана задержан до 21:40. Регистрация на самолет состоится с 18:40 по 21:00», — следует из онлайн-табло.

Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air, ответ ожидается.

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В аэропорту Кольцово задержали рейс IQ-5008 Екатеринбург-Астана. Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь 23 февраля в 20:50, но теперь рейс состоится, согласно онлайн-табло аэропорта, в 21:40. «Рейс Екатеринбург-Астана задержан до 21:40. Регистрация на самолет состоится с 18:40 по 21:00», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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