В Кольцово задержали самолет Qazaq Air
В аэропорту Кольцово задержали рейс IQ-5008 Екатеринбург-Астана. Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь 23 февраля в 20:50, но теперь рейс состоится, согласно онлайн-табло аэропорта, в 21:40.
«Рейс Екатеринбург-Астана задержан до 21:40. Регистрация на самолет состоится с 18:40 по 21:00», — следует из онлайн-табло.
Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Qazaq Air, ответ ожидается.
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