Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением для водителей

Сильные снегопады ожидаются в Челябинской области

В регионе ожидаются сильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные снегопады ожидаются в горнозаводской зоне Челябинской области в ближайшие сутки. В связи с этим водителей просят быть бдительными, сообщило управление ГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды в горнозаводской зоне области, ожидаются обильные снегопады. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать резких маневров. Госавтоинспекция и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось об участившихся авариях на челябинских трассах. Так, на М5-Урал фура застряла в сугробе, что затруднило движение на трассе.