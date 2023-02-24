24 февраля 2023
23 февраля 2023

Госавтоинспекция выступила с экстренным предупреждением для водителей

Сильные снегопады ожидаются в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, зима, снегопад, мороз, автотранспорт
В регионе ожидаются сильные снегопады Фото:

Сильные снегопады ожидаются в горнозаводской зоне Челябинской области в ближайшие сутки. В связи с этим водителей просят быть бдительными, сообщило управление ГИБДД по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды в горнозаводской зоне области, ожидаются обильные снегопады. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать резких маневров. Госавтоинспекция и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.

Ранее сообщалось об участившихся авариях на челябинских трассах. Так, на М5-Урал фура застряла в сугробе, что затруднило движение на трассе.

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Сильные снегопады ожидаются в горнозаводской зоне Челябинской области в ближайшие сутки. В связи с этим водителей просят быть бдительными, сообщило управление ГИБДД по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погоды в горнозаводской зоне области, ожидаются обильные снегопады. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении ведомства. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать резких маневров. Госавтоинспекция и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. Ранее сообщалось об участившихся авариях на челябинских трассах. Так, на М5-Урал фура застряла в сугробе, что затруднило движение на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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