Пермяки поймали молодежную банду, которая грабила дачи

28 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Молодых людей задержали при попытке вывезти краденные вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Алешиха (Пермский край) поймали молодежную банду, воровавшую из дачных домов вещи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В ночное время местные жители задержали трех молодых людей, которые пытались вывезти украденное из дачных домов имущество. Ими оказались двое 17-летних жителей Перми и их 24-летний знакомый», — сообщили в ведомстве. В следственном управлении сообщили, что по факту хищения имущества, в отношении пермяков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий. Ранее пост с фотографиями задержанных молодых людей был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «В Алешихе поймали воров, у кого есть возможность, приезжайте проверяйте свои участки», — подписал фотографии автор поста. Местные жители поставили пойманных пермяков на колени и сфотографировали, после чего опубликовали изображения с призывом проверить свои дома и размышлениями о том стоит ли вызывать на место случившегося полицию.

Жители поселка Алешиха (Пермский край) поймали молодежную банду, воровавшую из дачных домов вещи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В ночное время местные жители задержали трех молодых людей, которые пытались вывезти украденное из дачных домов имущество. Ими оказались двое 17-летних жителей Перми и их 24-летний знакомый», — сообщили в ведомстве. В следственном управлении сообщили, что по факту хищения имущества, в отношении пермяков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий. Ранее пост с фотографиями задержанных молодых людей был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «В Алешихе поймали воров, у кого есть возможность, приезжайте проверяйте свои участки», — подписал фотографии автор поста. Местные жители поставили пойманных пермяков на колени и сфотографировали, после чего опубликовали изображения с призывом проверить свои дома и размышлениями о том стоит ли вызывать на место случившегося полицию.