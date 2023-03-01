В Госдуме призвали «погасить» спутниковую группировку США

Депутат Госдумы Шеремет: спутниковая группировка США нацелена на уничтожение мирного населения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет муниципальных образований здание правительства области Курган, шеремет михаил
Михаил Шеремет заявил, что спутниковая группировка США представляет угрозу для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо объявить спутниковую группировку США, передающую данные украинским войскам, законной целью для нанесения ударов со стороны России и «погасить» ее. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. По словам политика, спутниковая группировка нацелена на уничтожение мирных жителей приграничных районов РФ и представляет угрозу для страны.

Ранее Шеремет заявил, что Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя Киеву вооружение. Он также отметил, что главам государств пора принимать взвешенные решения в международных вопросах.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент РФ Владимир Путин в качестве цели СВО обозначил защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо объявить спутниковую группировку США, передающую данные украинским войскам, законной целью для нанесения ударов со стороны России и «погасить» ее. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. По словам политика, спутниковая группировка нацелена на уничтожение мирных жителей приграничных районов РФ и представляет угрозу для страны. Ранее Шеремет заявил, что Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя Киеву вооружение. Он также отметил, что главам государств пора принимать взвешенные решения в международных вопросах. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент РФ Владимир Путин в качестве цели СВО обозначил защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...