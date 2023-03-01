В Госдуме призвали «погасить» спутниковую группировку США

Необходимо объявить спутниковую группировку США, передающую данные украинским войскам, законной целью для нанесения ударов со стороны России и «погасить» ее. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. По словам политика, спутниковая группировка нацелена на уничтожение мирных жителей приграничных районов РФ и представляет угрозу для страны.
Ранее Шеремет заявил, что Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя Киеву вооружение. Он также отметил, что главам государств пора принимать взвешенные решения в международных вопросах.
Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент РФ Владимир Путин в качестве цели СВО обозначил защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.
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Необходимо объявить спутниковую группировку США, передающую данные украинским войскам, законной целью для нанесения ударов со стороны России и «погасить» ее. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. По словам политика, спутниковая группировка нацелена на уничтожение мирных жителей приграничных районов РФ и представляет угрозу для страны. Ранее Шеремет заявил, что Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя Киеву вооружение. Он также отметил, что главам государств пора принимать взвешенные решения в международных вопросах. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент РФ Владимир Путин в качестве цели СВО обозначил защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.