Депутат Госдумы Шеремет: спутниковая группировка США нацелена на уничтожение мирного населения

Михаил Шеремет заявил, что спутниковая группировка США представляет угрозу для России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Необходимо объявить спутниковую группировку США, передающую данные украинским войскам, законной целью для нанесения ударов со стороны России и «погасить» ее. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. По словам политика, спутниковая группировка нацелена на уничтожение мирных жителей приграничных районов РФ и представляет угрозу для страны.

Ранее Шеремет заявил, что Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя Киеву вооружение. Он также отметил, что главам государств пора принимать взвешенные решения в международных вопросах.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент РФ Владимир Путин в качестве цели СВО обозначил защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.