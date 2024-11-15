ВТБ повысил ставки по вкладам

ВТБ поднял ставки по вкладам, максимальная ставка на один год достигает 24% годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24% годовых», — говорится в сообщении кредитной организации. Таким образом ставка выросла на 2,5 процентного пункта.
Новым клиентам, а также действующим клиентам при условии внесения на депозит «новых для банка средств» предоставляется возможность воспользоваться максимальной ставкой. По вкладу «Двойная выгода», оформленному в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), установлена максимальная процентная ставка в размере 30% на период трех месяцев. Данный вклад можно открыть в течение двух недель после подписания договора ПДС, при этом сумма вклада не должна превышать размер первоначального взноса в программу.
Ранее Сбербанк повысил ставку по вкладам до 22% годовых. При этом банк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта, пишет RT. Таким образом, минимальная ставка на «Домклике» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%.
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