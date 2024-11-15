Помощников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в запугивании. утечке информации и фальсификации записей телефонного разговора премьера с одним из генералов об атаке ХАМАС на страну в 2023 году. Об этом сообщают официальные лица, знакомые с ситуацией.
«Сейчас в отношении помощников премьер-министра ведется расследование за изменение деталей этого звонка в официальном отчете о деятельности господина Нетаньяху в тот день», — передает The New York Times слова источников. Отмечается, что это расследование «считается крайне деликатным» в Израиле по причине того, что Нетаньяху знал об атаке ХАМАС раньше произошедшего. Подобное может отразиться на политическом будущем премьера.
Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил действия, в результате которых в сентябре 2024 года в Ливане взорвались сотни пейджеров. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри отметил, что страна участвовала в операции против ливанской группировки «Хезболла».
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