Помощников премьера Израиля обвиняют в утечках, подмене записей и запугивании

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В отношении помощников Нетаньяху ведется расследование об их деятельности
В отношении помощников Нетаньяху ведется расследование об их деятельности Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Помощников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в запугивании. утечке информации и фальсификации записей телефонного разговора премьера с одним из генералов об атаке ХАМАС на страну в 2023 году. Об этом сообщают официальные лица, знакомые с ситуацией. 

«Сейчас в отношении помощников премьер-министра ведется расследование за изменение деталей этого звонка в официальном отчете о деятельности господина Нетаньяху в тот день», — передает The New York Times слова источников. Отмечается, что это расследование «считается крайне деликатным» в Израиле по причине того, что Нетаньяху знал об атаке ХАМАС раньше произошедшего. Подобное может отразиться на политическом будущем премьера. 

Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил действия, в результате которых в сентябре 2024 года в Ливане взорвались сотни пейджеров. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри отметил, что страна участвовала в операции против ливанской группировки «Хезболла».

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Помощников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в запугивании. утечке информации и фальсификации записей телефонного разговора премьера с одним из генералов об атаке ХАМАС на страну в 2023 году. Об этом сообщают официальные лица, знакомые с ситуацией.  «Сейчас в отношении помощников премьер-министра ведется расследование за изменение деталей этого звонка в официальном отчете о деятельности господина Нетаньяху в тот день», — передает The New York Times слова источников. Отмечается, что это расследование «считается крайне деликатным» в Израиле по причине того, что Нетаньяху знал об атаке ХАМАС раньше произошедшего. Подобное может отразиться на политическом будущем премьера.  Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил действия, в результате которых в сентябре 2024 года в Ливане взорвались сотни пейджеров. Пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри отметил, что страна участвовала в операции против ливанской группировки «Хезболла».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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