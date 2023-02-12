В Госдуме обвинили Запад в «провоцировании апокалипсиса»

Депутат ГД Шеремет: Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя оружие Киеву
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, выстрел, танк, ВСУ, stock
Из-за поставок Киеву оружия, Запад приближает мир к катастрофе, заявил Михаил Шеремет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад, поставляя на Украину вооружение, вроде дальнобойных ракет или бомб, толкает мир к апокалипсису. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису», — сказал Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Запад ошибается, если надеется победить в конфликте, предоставляя Киеву вооружение. Он отметил, что настало время, когда главы государств должны принимать взвешенные решения в международных вопросах.

После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать украинскую сторону, предоставляя ей вооружение. Из-за этого в некоторых СМИ начали идти разговоры о негативных последствиях поставок Киеву оружия для всего мира. Так, британский журналист Питер Хитченс заявил, что отправка Украине современных танков может превратить Европу в «радиоактивное кладбище». Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недавнее решение Франции передать Киеву колесные танки AMX-10RC приведет к эскалации конфликта и новым жертвам среди мирного населения в российских регионах.

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Запад, поставляя на Украину вооружение, вроде дальнобойных ракет или бомб, толкает мир к апокалипсису. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису», — сказал Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, Запад ошибается, если надеется победить в конфликте, предоставляя Киеву вооружение. Он отметил, что настало время, когда главы государств должны принимать взвешенные решения в международных вопросах. После начала спецоперации страны Запада начали активно поддерживать украинскую сторону, предоставляя ей вооружение. Из-за этого в некоторых СМИ начали идти разговоры о негативных последствиях поставок Киеву оружия для всего мира. Так, британский журналист Питер Хитченс заявил, что отправка Украине современных танков может превратить Европу в «радиоактивное кладбище». Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недавнее решение Франции передать Киеву колесные танки AMX-10RC приведет к эскалации конфликта и новым жертвам среди мирного населения в российских регионах.
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