В Челябинске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим

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Виды города. Курган, каталка, приемный покой, больница, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавший пассажир ВАЗа госпитализирован Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска пьяный водитель устроил ДТП. О том, что в нем пострадал пассажир другой машины, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Факт ДТП на улице Героев Танкограда у дома 33 устанавливается. Водитель Kia 1969 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, совершил столкновение с ВАЗом», — уточнили в ведомстве

В ДТП пострадал пассажир ВАЗа. Он доставлен в медицинское учреждение.

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В Тракторозаводском районе Челябинска пьяный водитель устроил ДТП. О том, что в нем пострадал пассажир другой машины, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Факт ДТП на улице Героев Танкограда у дома 33 устанавливается. Водитель Kia 1969 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, совершил столкновение с ВАЗом», — уточнили в ведомстве В ДТП пострадал пассажир ВАЗа. Он доставлен в медицинское учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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