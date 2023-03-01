В Челябинске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим

Пострадавший пассажир ВАЗа госпитализирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска пьяный водитель устроил ДТП. О том, что в нем пострадал пассажир другой машины, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Факт ДТП на улице Героев Танкограда у дома 33 устанавливается. Водитель Kia 1969 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, совершил столкновение с ВАЗом», — уточнили в ведомстве

В ДТП пострадал пассажир ВАЗа. Он доставлен в медицинское учреждение.