Охранник искалечил тагильчанина из-за нескольких шоколадок

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 56-летний охранник магазина искалечил местного жителя из-за того, что тот украл несколько плиток шоколада. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В конце октября 2022 года 56-летний мужчина, находясь на должности охранника магазина, задержал 35-летнего местного жителя, пытавшегося похитить несколько плиток шоколада. В ходе ожидания приезда полиции первый нанес не сопротивляющемуся задержанию, сидящему на полу мужчине один удар ногой в живот. Это привело к закрытой механической травме живота в виде разрыва селезенки», — сказано в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, заметили резкое ухудшение состояние здоровья задержанного. Они доставили молодого человека в медицинское учреждение, где было установлено опасное для жизни телесное повреждение.
Вину в совершении преступления 56-летний уроженец Нижнего Тагила не признал. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд города. Мужчина обвиняется в ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий). Первая санкция предусматривает наказание лишение свободы на срок до восьми лет. Вторая — до семи лет.
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