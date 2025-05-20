Итоги отопительного сезона подвели в Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги завершившегося отопительного сезона. В «Объединенной теплоснабжающей компании» рассказали URA.RU, что благодаря качественно проведенной ремонтной кампании в муниципалителах, где работает предприятие, количество технологических нарушений на оборудовании в холодное время года уменьшилось более, чем на треть.
«Продолжительность отопительного сезона 2024-2025 годов составила 243 дня, что соответствует нормативам. Количество технологических нарушений снизилось до 228 случаев — это на 36% меньше, чем в прошлом году. Этого удалось достичь благодаря модернизации оборудования и гидравлическим испытаниям, выявившим слабые места в тепловых сетях», — сообщил генеральный директор компании Антон Боликов.
Готовясь к отопительному сезону, энергетики заменили 5,2 км трубопроводов тепловых сетей, 1 км сетей водоснабжения и водоотведения. В рамках капитального ремонта в котельных Артемовского муниципального округа специалисты отремонтировали цех для химической очистки воды. Перед отопительным сезоном также прошел один из сложных плановых ремонтов — замена участков магистральных тепловых сетей диаметром 800 и 600 мм под проезжей частью дорог.
Энергетики уже готовятся к новому отопительному сезону 2025–2026 годов. В планах отремонтировать тепловые сети и котельное оборудование на ключевых участках, в том числе в Артемовском муниципальном округе и Кировградском городском округе.
С мая специалисты «ОТСК» проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Так энергетики смогут выявить слабые места, чтобы своевременно устранить неполадки и повысить надежность теплоснабжения для жителей.
В компании напомнили, что надежное теплоснабжение — это ответственность не только ресурсоснабжающей организации, но и потребителей, пользующихся коммунальными услугами. Ведь необходимые для подготовки к отопительному сезону ремонты финансируются средствами из платежей потребителей.
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