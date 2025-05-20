Свердловский депутат предложил депортировать мигрантов-нелегалов

20 мая 2025 в 21:22 Размер текста - 17 +

Парламентарий выступил с инициативой выдворять нелегалов, а не тратить на их содержание деньги (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер высказался за депортацию мигрантов-нелегалов вместо проведения ремонта в Центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). С инициативой привести в надлежащее состояние данное учреждение выступила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Вы в докладе рекомендуете ГУ МВД по Свердловской области России осуществлять ремонт центра временного содержания иностранных граждан. Хотелось бы понять, чем вы обосновываете приоритетность этого вопроса. Самое важное, наверное, сегодня не тратить деньги на эти центры. У нас есть ветхоаварийные и другие задачи. А может быть, тот вопрос, который поднимали — это сама депортация этих людей», — сказал Вегнер. Такое заявление он сделал в ходе выступления Мерзляковой с докладом перед депутатами областного парламента о результатах деятельности за 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Мерзлякова подчеркнула, что условия содержания иностранных граждан должны соответствовать установленным стандартам. «Негодное состояние центра может привести к нарушениям законодательства и прав задержанных», — отметила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер высказался за депортацию мигрантов-нелегалов вместо проведения ремонта в Центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). С инициативой привести в надлежащее состояние данное учреждение выступила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Вы в докладе рекомендуете ГУ МВД по Свердловской области России осуществлять ремонт центра временного содержания иностранных граждан. Хотелось бы понять, чем вы обосновываете приоритетность этого вопроса. Самое важное, наверное, сегодня не тратить деньги на эти центры. У нас есть ветхоаварийные и другие задачи. А может быть, тот вопрос, который поднимали — это сама депортация этих людей», — сказал Вегнер. Такое заявление он сделал в ходе выступления Мерзляковой с докладом перед депутатами областного парламента о результатах деятельности за 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU омбудсмен Мерзлякова подчеркнула, что условия содержания иностранных граждан должны соответствовать установленным стандартам. «Негодное состояние центра может привести к нарушениям законодательства и прав задержанных», — отметила она.