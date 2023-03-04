В Челябинской области 6 марта порывы ветра будут достигать 16-21 м/с
Челябинские синоптики предупредили о мокром снеге и сильном ветре. Информацию от челябинского ЦГМС распространила в соцсетях Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
«Уважаемые челябинцы! По данным челябинского ЦГМС: 06 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с», — сказано в сообщении telegram-канала ЕДДС.
Ранее синоптики предупреждали жителей области о снежных выходных. На Южном Урале снегопады шли почти всю неделю.
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