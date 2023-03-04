04 марта 2023
03 марта 2023

Челябинские синоптики предупредили о мокром снеге и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
В Челябинской области 6 марта порывы ветра будут достигать 16-21 м/с Фото:

Челябинские синоптики предупредили о мокром снеге и сильном ветре. Информацию от челябинского ЦГМС распространила в соцсетях Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

«Уважаемые челябинцы! По данным челябинского ЦГМС: 06 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с», — сказано в сообщении telegram-канала ЕДДС.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о снежных выходных. На Южном Урале снегопады шли почти всю неделю.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Челябинские синоптики предупредили о мокром снеге и сильном ветре. Информацию от челябинского ЦГМС распространила в соцсетях Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «Уважаемые челябинцы! По данным челябинского ЦГМС: 06 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с», — сказано в сообщении telegram-канала ЕДДС. Ранее синоптики предупреждали жителей области о снежных выходных. На Южном Урале снегопады шли почти всю неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...