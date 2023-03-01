Синоптики предупредили челябинцев о снежных выходных

В Челябинске все выходные будет идти снег

01 марта 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Снегопады идут в Челябинской области уже несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пасмурная снежная погода установится в Челябинске в ближайшие выходные. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 4 градусов, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода». «Температура днем 4 марта в Челябинске составит минус 2 градуса, в некоторых районах — до минус 4. Скорость ветра с утра составит 2-3 метра в секунду, будет идти снег. Осадки продолжатся 5 марта, днем будет до минус 1 градуса», — уточнили в пресс-службе. Ночные температуры в выходные дни будут колебаться от минус 3 до минус 5 градусов. Пасмурная погода сохранится до понедельника. В Челябинской области почти неделю бушуют снегопады. Из-за обильных осадков на федеральных трассах периодически вводятся ограничения для движения пассажирского транспорта.

Пасмурная снежная погода установится в Челябинске в ближайшие выходные. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 4 градусов, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода». «Температура днем 4 марта в Челябинске составит минус 2 градуса, в некоторых районах — до минус 4. Скорость ветра с утра составит 2-3 метра в секунду, будет идти снег. Осадки продолжатся 5 марта, днем будет до минус 1 градуса», — уточнили в пресс-службе. Ночные температуры в выходные дни будут колебаться от минус 3 до минус 5 градусов. Пасмурная погода сохранится до понедельника. В Челябинской области почти неделю бушуют снегопады. Из-за обильных осадков на федеральных трассах периодически вводятся ограничения для движения пассажирского транспорта.