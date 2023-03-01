Синоптики предупредили челябинцев о снежных выходных

В Челябинске все выходные будет идти снег
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Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, зонт, непогода, метель
Снегопады идут в Челябинской области уже несколько дней Фото:

Пасмурная снежная погода установится в Челябинске в ближайшие выходные. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 4 градусов, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода».

«Температура днем 4 марта в Челябинске составит минус 2 градуса, в некоторых районах — до минус 4. Скорость ветра с утра составит 2-3 метра в секунду, будет идти снег. Осадки продолжатся 5 марта, днем будет до минус 1 градуса», — уточнили в пресс-службе.

Ночные температуры в выходные дни будут колебаться от минус 3 до минус 5 градусов. Пасмурная погода сохранится до понедельника.

В Челябинской области почти неделю бушуют снегопады. Из-за обильных осадков на федеральных трассах периодически вводятся ограничения для движения пассажирского транспорта.

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Пасмурная снежная погода установится в Челябинске в ближайшие выходные. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 4 градусов, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода». «Температура днем 4 марта в Челябинске составит минус 2 градуса, в некоторых районах — до минус 4. Скорость ветра с утра составит 2-3 метра в секунду, будет идти снег. Осадки продолжатся 5 марта, днем будет до минус 1 градуса», — уточнили в пресс-службе. Ночные температуры в выходные дни будут колебаться от минус 3 до минус 5 градусов. Пасмурная погода сохранится до понедельника. В Челябинской области почти неделю бушуют снегопады. Из-за обильных осадков на федеральных трассах периодически вводятся ограничения для движения пассажирского транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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