Комбриг «Пятнашки» вспомнил, как легендарный Жога возглавил «Спарту»

05 марта 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года Фото: Сергей Аверин/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие говорили, что Владимир Жога (Воха) слишком молодой, чтобы быть главой разведбатальона «Спарта», но он сделал ставку на людей, которые придерживались духа подразделения. Об этом URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. Жога в 2016 году стал главой «Спарты» после смерти командира батальона Арсена Павлова (Моторола). «Когда Воха возглавил батальон, у многих началось, что молодой, не справится, это не Моторола. Кто скажет, что после Моторолы подразделение стало не таким, слабее или еще что-то? Никто не скажет. Потому что Моторола создал тот задел и ставки делал на тех ребят, которые следовали духу подразделения», — сказал Авидзба в интервью URA.RU. По его словам, дух Моторолы стал духом «Спарты», поэтому батальон движется вперед. Все идет великолепно, когда командир проникается этим духом, отметил Авидзба. Жога погиб год назад, когда помогал выводить мирных жителей из Волновахи. В Донецке установили мемориальную табличку в его честь. Командиру присвоили звание Героя России и Героя ДНР посмертно.

Многие говорили, что Владимир Жога (Воха) слишком молодой, чтобы быть главой разведбатальона «Спарта», но он сделал ставку на людей, которые придерживались духа подразделения. Об этом URA.RU рассказал комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба. Жога в 2016 году стал главой «Спарты» после смерти командира батальона Арсена Павлова (Моторола). «Когда Воха возглавил батальон, у многих началось, что молодой, не справится, это не Моторола. Кто скажет, что после Моторолы подразделение стало не таким, слабее или еще что-то? Никто не скажет. Потому что Моторола создал тот задел и ставки делал на тех ребят, которые следовали духу подразделения», — сказал Авидзба в интервью URA.RU. По его словам, дух Моторолы стал духом «Спарты», поэтому батальон движется вперед. Все идет великолепно, когда командир проникается этим духом, отметил Авидзба. Жога погиб год назад, когда помогал выводить мирных жителей из Волновахи. В Донецке установили мемориальную табличку в его честь. Командиру присвоили звание Героя России и Героя ДНР посмертно.