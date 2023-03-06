Екатеринбургский журналист Колезев* не смог оспорить статус иноагента

07 марта 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колезев находится в списке иноагентов с 18 ноября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Октябрьский суд Екатеринбурга 6 марта отказал главному редактору Republic (издание признано в РФ иноагентом) Дмитрию Колезеву (признан иноагентом в РФ) в иске, оспаривающим включения его в реестр иноагентов. Об этом журналист сообщил в соцсетях. «Суд предсказуемо отказал мне в иске, оспаривающим включения меня в реестр иноагентов. Если честно, в целом пофиг, но решил уж написать для истории», — сообщил журналист в telegram-канале. Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев попал в список иноагентов 18 ноября 2022 года. По данным осведомленного источника URA.RU, при принятии решения Минюстом учитывались встречи Колезева с иностранными дипломатами и пересечение с НКО-иноагентами. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Октябрьский суд Екатеринбурга 6 марта отказал главному редактору Republic (издание признано в РФ иноагентом) Дмитрию Колезеву (признан иноагентом в РФ) в иске, оспаривающим включения его в реестр иноагентов. Об этом журналист сообщил в соцсетях. «Суд предсказуемо отказал мне в иске, оспаривающим включения меня в реестр иноагентов. Если честно, в целом пофиг, но решил уж написать для истории», — сообщил журналист в telegram-канале. Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев попал в список иноагентов 18 ноября 2022 года. По данным осведомленного источника URA.RU, при принятии решения Минюстом учитывались встречи Колезева с иностранными дипломатами и пересечение с НКО-иноагентами. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.