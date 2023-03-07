Бойцы поздравили женщин с 8 Марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, в преддверии 8 Марта поздравили сотрудниц «Сима-ленда», а также своих жен и девушек из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании.

«Моя любимая и родная Иришка, от всего сердца поздравляю тебя в 8 Марта! Ты моя сила и моя опора, благодаря тебе я понимаю, ради чего живу. Очень сильно хочу вернуться к тебе и детям. Я безумно тебя люблю и скучаю. Передай, пожалуйста, Ксюшке, что она у нас самая замечательная девочка на свете, папа ее безумно любит, скучает по ней. Поздравь ее от меня с 8 Марта», — сказал боец СВО на видеозаписи, запущенной для собравшихся в «Сима-ленде».

Он пообещал вернуться домой с победой. Слова бойца вызвали шквал аплодисментов в зале, а девушки не могли сдержать слез во время произнесенной речи.

«Я безумно люблю своего мужа, жду его. Горжусь им и всеми ребятами, кто там [в зоне СВО] находится. [Такое поздравление] — это самое искреннее, что он делал для меня и самое безумное», — сказала женщина, получившая поздравление.

Замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева рассказала, что поздравление от бойцов слушали со слезами на глазах: «В нашей компании работает много женщин, девушек, чьи отцы, сыновья, братья ушли на фронт. И конечно же, это поздравление, в первую очередь адресовано им, в лице нашей прекрасной Ирины. Тем, кто не спят ночами, молятся, верят и ждут своих самых родных людей с фронта домой с победой!».

К поздравлениям сотрудниц компании присоединился и руководитель регионального отделения Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин. «Всем вам низкий поклон, особенно тем, кто ждет ребят, ждет их с победой, живыми и здоровыми», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет сражались с солдатами Украины. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что решение провести спецоперацию было вынужденным, принятым после попыток решить проблему другими способами.