В Екатеринбурге наградили военнослужащих женщин ЦВО

В Центральном военном округе в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих

08 марта 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Женщинам вручили ведомственные награды и благодарственные письма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих Центрального военного округа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «От имени командования военного округа женщин поздравил и вручил ведомственные награды ВРИО командования войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков. Кроме того, были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами сотрудницы из числа гражданского персонала Министерства обороны РФ», — сообщили на сайте военного ведомства ЦВО. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты окружного Дома офицеров, городские творческие колективы и ансамбль суворовского военного училища исполнили творческие и музыкальные номера. Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые поздравили своих жен с 8 Марта. Бойцы передали женщинам через своих коллег цветы и поздравления.

В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих Центрального военного округа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «От имени командования военного округа женщин поздравил и вручил ведомственные награды ВРИО командования войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков. Кроме того, были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами сотрудницы из числа гражданского персонала Министерства обороны РФ», — сообщили на сайте военного ведомства ЦВО. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты окружного Дома офицеров, городские творческие колективы и ансамбль суворовского военного училища исполнили творческие и музыкальные номера. Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые поздравили своих жен с 8 Марта. Бойцы передали женщинам через своих коллег цветы и поздравления.