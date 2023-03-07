07 марта 2023

В Екатеринбурге наградили военнослужащих женщин ЦВО

В Центральном военном округе в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Строевая подготовка к Параду Победы. Екатеринбург, международный женский день, 8марта, парадная форма, женщина в армии
Женщинам вручили ведомственные награды и благодарственные письма Фото:

В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих Центрального военного округа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«От имени командования военного округа женщин поздравил и вручил ведомственные награды ВРИО командования войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков. Кроме того, были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами сотрудницы из числа гражданского персонала Министерства обороны РФ», — сообщили на сайте военного ведомства ЦВО.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты окружного Дома офицеров, городские творческие колективы и ансамбль суворовского военного училища исполнили творческие и музыкальные номера.

Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые поздравили своих жен с 8 Марта. Бойцы передали женщинам через своих коллег цветы и поздравления.

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В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих Центрального военного округа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «От имени командования военного округа женщин поздравил и вручил ведомственные награды ВРИО командования войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков. Кроме того, были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами сотрудницы из числа гражданского персонала Министерства обороны РФ», — сообщили на сайте военного ведомства ЦВО. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты окружного Дома офицеров, городские творческие колективы и ансамбль суворовского военного училища исполнили творческие и музыкальные номера. Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые поздравили своих жен с 8 Марта. Бойцы передали женщинам через своих коллег цветы и поздравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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