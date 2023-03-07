В Екатеринбурге наградили военнослужащих женщин ЦВО

В преддверии Международного женского дня в Екатеринбурге наградили женщин-военнослужащих Центрального военного округа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«От имени командования военного округа женщин поздравил и вручил ведомственные награды ВРИО командования войсками Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков. Кроме того, были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами сотрудницы из числа гражданского персонала Министерства обороны РФ», — сообщили на сайте военного ведомства ЦВО.
Мероприятие завершилось праздничным концертом. Артисты окружного Дома офицеров, городские творческие колективы и ансамбль суворовского военного училища исполнили творческие и музыкальные номера.
Ранее URA.RU сообщало о военнослужащих Центрального военного округа, которые поздравили своих жен с 8 Марта. Бойцы передали женщинам через своих коллег цветы и поздравления.
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