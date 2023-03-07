Военнослужащие ЦВО с фронта поздравили жен с 8 Марта. Видео

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Солдаты группировки «Отважные» поздравили жен с 8 Марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в спецоперации на Украине, поздравили своих жен с Международным женским днем. Видео с поздравлениями бойцов с URA.RU поделилась пресс-служба ЦВО.

«Дорогая, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Я вернусь скоро, будем вместе», — поздравил свою любимую боец. «Олечка, поздравляю тебя с 8 Марта, будь всегда такой же красивой, веселой и умной. Я тебя люблю!» — поздравил супругу солдат.

Солдаты подарили женам и дочерям букеты цветов, которые передали через коллег. Для супруг подарки от любимых стали неожиданностью. «Признаюсь, ходила с мыслями, что на это 8 Марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу», — сказала Ольга, жена военнослужащего.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

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Военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в спецоперации на Украине, поздравили своих жен с Международным женским днем. Видео с поздравлениями бойцов с URA.RU поделилась пресс-служба ЦВО. «Дорогая, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Я вернусь скоро, будем вместе», — поздравил свою любимую боец. «Олечка, поздравляю тебя с 8 Марта, будь всегда такой же красивой, веселой и умной. Я тебя люблю!» — поздравил супругу солдат. Солдаты подарили женам и дочерям букеты цветов, которые передали через коллег. Для супруг подарки от любимых стали неожиданностью. «Признаюсь, ходила с мыслями, что на это 8 Марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу», — сказала Ольга, жена военнослужащего. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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