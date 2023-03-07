Военнослужащие ЦВО с фронта поздравили жен с 8 Марта. Видео

07 марта 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Солдаты группировки «Отважные» поздравили жен с 8 Марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в спецоперации на Украине, поздравили своих жен с Международным женским днем. Видео с поздравлениями бойцов с URA.RU поделилась пресс-служба ЦВО. «Дорогая, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Я вернусь скоро, будем вместе», — поздравил свою любимую боец. «Олечка, поздравляю тебя с 8 Марта, будь всегда такой же красивой, веселой и умной. Я тебя люблю!» — поздравил супругу солдат. Солдаты подарили женам и дочерям букеты цветов, которые передали через коллег. Для супруг подарки от любимых стали неожиданностью. «Признаюсь, ходила с мыслями, что на это 8 Марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу», — сказала Ольга, жена военнослужащего. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Военнослужащие группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в спецоперации на Украине, поздравили своих жен с Международным женским днем. Видео с поздравлениями бойцов с URA.RU поделилась пресс-служба ЦВО. «Дорогая, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастья, любви, здоровья. Я вернусь скоро, будем вместе», — поздравил свою любимую боец. «Олечка, поздравляю тебя с 8 Марта, будь всегда такой же красивой, веселой и умной. Я тебя люблю!» — поздравил супругу солдат. Солдаты подарили женам и дочерям букеты цветов, которые передали через коллег. Для супруг подарки от любимых стали неожиданностью. «Признаюсь, ходила с мыслями, что на это 8 Марта останусь без цветов от мужа. Но, спасибо, они у меня есть и будут греть мне душу», — сказала Ольга, жена военнослужащего. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.