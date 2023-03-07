07 марта 2023

Глава Екатеринбурга выступил с обращением к жителям. Видео

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с 8 Марта
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Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов поздравил девушек с 8 Марта Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что екатеринбурженки получают заслуженное признание благодаря ответственному подходу к работе.

«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно описать то, какую сложную роль вы играете в нашей жизни. <…> Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет», — сказал Орлов в telegram-канале.

Алексей Орлов отметил, что в современном, динамично развивающемся мире, женщины играют большую роль в решении различных задач. «Мы, мужчины, всегда восхищаемся тем, как вы гармонично совмещаете все сферы жизни. Вы дарите нам сыновей и дочерей. Вдохновляете нас», — добавил мэр Екатеринбурга.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что екатеринбурженки получают заслуженное признание благодаря ответственному подходу к работе. «Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно описать то, какую сложную роль вы играете в нашей жизни. <…> Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет», — сказал Орлов в telegram-канале. Алексей Орлов отметил, что в современном, динамично развивающемся мире, женщины играют большую роль в решении различных задач. «Мы, мужчины, всегда восхищаемся тем, как вы гармонично совмещаете все сферы жизни. Вы дарите нам сыновей и дочерей. Вдохновляете нас», — добавил мэр Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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