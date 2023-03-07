Глава Екатеринбурга выступил с обращением к жителям. Видео

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с 8 Марта

08 марта 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поздравил девушек с 8 Марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что екатеринбурженки получают заслуженное признание благодаря ответственному подходу к работе. «Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно описать то, какую сложную роль вы играете в нашей жизни. <…> Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет», — сказал Орлов в telegram-канале. Алексей Орлов отметил, что в современном, динамично развивающемся мире, женщины играют большую роль в решении различных задач. «Мы, мужчины, всегда восхищаемся тем, как вы гармонично совмещаете все сферы жизни. Вы дарите нам сыновей и дочерей. Вдохновляете нас», — добавил мэр Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что екатеринбурженки получают заслуженное признание благодаря ответственному подходу к работе. «Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно описать то, какую сложную роль вы играете в нашей жизни. <…> Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет», — сказал Орлов в telegram-канале. Алексей Орлов отметил, что в современном, динамично развивающемся мире, женщины играют большую роль в решении различных задач. «Мы, мужчины, всегда восхищаемся тем, как вы гармонично совмещаете все сферы жизни. Вы дарите нам сыновей и дочерей. Вдохновляете нас», — добавил мэр Екатеринбурга.