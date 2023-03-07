Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что екатеринбурженки получают заслуженное признание благодаря ответственному подходу к работе.
«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с праздником весны, любви и красоты. Сложно описать то, какую сложную роль вы играете в нашей жизни. <…> Любую работу вы выполняете с большой ответственностью, поэтому получаете признание и почет», — сказал Орлов в telegram-канале.
Алексей Орлов отметил, что в современном, динамично развивающемся мире, женщины играют большую роль в решении различных задач. «Мы, мужчины, всегда восхищаемся тем, как вы гармонично совмещаете все сферы жизни. Вы дарите нам сыновей и дочерей. Вдохновляете нас», — добавил мэр Екатеринбурга.
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