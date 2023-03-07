07 марта 2023

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта

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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев пожелал девушкам благополучия, заботы и поддержки близких людей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что в области делается все необходимое для того, чтобы создать комфортные условия жизни для женщин, пишет пресс-служба департамента информационной политики региона на официальном сайте.

«Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. <…> Мы делаем все необходимое для создания комфортной жизни женщин», — цитирует ДИП Куйвашева.

Евгений Куйвашев поблагодарил женщин за душевную щедрость, терпение, заботу и неравнодушие. Он считает, что только благодаря дамам сохраняются и укрепляются важные жизненные ценности. «Желаю всем свердловчанкам доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей», — резюмировал губернатор.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что в области делается все необходимое для того, чтобы создать комфортные условия жизни для женщин, пишет пресс-служба департамента информационной политики региона на официальном сайте. «Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. <…> Мы делаем все необходимое для создания комфортной жизни женщин», — цитирует ДИП Куйвашева. Евгений Куйвашев поблагодарил женщин за душевную щедрость, терпение, заботу и неравнодушие. Он считает, что только благодаря дамам сохраняются и укрепляются важные жизненные ценности. «Желаю всем свердловчанкам доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей», — резюмировал губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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