Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта

08 марта 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Куйвашев пожелал девушкам благополучия, заботы и поддержки близких людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что в области делается все необходимое для того, чтобы создать комфортные условия жизни для женщин, пишет пресс-служба департамента информационной политики региона на официальном сайте. «Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. <…> Мы делаем все необходимое для создания комфортной жизни женщин», — цитирует ДИП Куйвашева. Евгений Куйвашев поблагодарил женщин за душевную щедрость, терпение, заботу и неравнодушие. Он считает, что только благодаря дамам сохраняются и укрепляются важные жизненные ценности. «Желаю всем свердловчанкам доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей», — резюмировал губернатор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил девушек с Международным женским днем. Он отметил, что в области делается все необходимое для того, чтобы создать комфортные условия жизни для женщин, пишет пресс-служба департамента информационной политики региона на официальном сайте. «Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. <…> Мы делаем все необходимое для создания комфортной жизни женщин», — цитирует ДИП Куйвашева. Евгений Куйвашев поблагодарил женщин за душевную щедрость, терпение, заботу и неравнодушие. Он считает, что только благодаря дамам сохраняются и укрепляются важные жизненные ценности. «Желаю всем свердловчанкам доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей», — резюмировал губернатор.