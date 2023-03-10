Свердловчанам раскрыли, кто получит маткапитал в 2023 году

Соцфонд РФ: право на получение маткапитала предоставлено только гражданам РФ

Сертификат на маткапитал оформляется в беззаявительном порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Право на получение материнского капитала в 2023 году имеет мать, которая родила или усыновила второго, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года. Также маткапитал может получить женщина, которая родила или усыновила первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. В обоих случаях обязательно наличие гражданства РФ. Об этом URA.RU рассказали в отделении Социального фонда России по Свердловской области.

«Сертификат на материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке. Сертификат направляется в личный кабинет на „Госуслугах“. На оформление уходит около 15 дней после регистрации рождения ребенка. Если сертификат не оформлен в беззаявительном порядке, то необходимо подать заявление через портал „Госуслуг“», — отметили в региональном соцфонде.

Кто имеет право на получение материнского капитала:

Граждане РФ, имеющие право на получение сертификата;

Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.;

Женщина, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 г.;

Мужчина — единственный усыновитель первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 г.;

Мужчина — единственный усыновитель второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 г.

Кто может получить материнский капитал независимо от гражданства:

Отец или усыновитель ребенка, если у матери прекратилось право на материнский капитал: она умерла, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах или усыновление было отменено;

Несовершеннолетний ребенок или учащийся по очной форме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей прекратилось право на господдержку.

На что потратить маткапитал?

Улучшение жилищных условий;

Первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или уплату процентов по кредиту;

Образование детей: дошкольное, среднее, высшее;

Формирование накопительной части пенсии матери;

Покупка товаров и оплату услуг для детей-инвалидов;

Материнский капитал можно потратить сразу на несколько целей. Например, можно оплатить детский сад или секцию для ребенка, а на остальные деньги пристроить пару комнат к загородному дому. Деньги можно тратить в любых пропорциях.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 7,6 тысячи семей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала после рождения второго ребенка. Деньги из материнского капитала выплачивают, пока второму ребенку не исполнится три года.