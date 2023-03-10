В городе ХМАО жители просят установить дополнительный светофор

11 марта 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Жители Когалыма просят установить светофор на проспекте Шмидта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) местные жители просят установить светофор на проспекте Шмидта. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, обращение рассмотрели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. «Один из таких вопросов — просьба когалымчанки разместить светофорный объект с кнопкой вызова для пешехода на пешеходном переходе по проспекту Шмидта напротив дома №24. Этот участок улично-дорожной сети имеет опасный поворот, что влияет на безопасность дорожного движения. Согласен, считаю, что такая мера позволит стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на данном участке и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Пальчиков отметил, что подобные обращения регулярно поступают как от членов комиссии, так и от жителей. Обратная связь помогает в работе, резюмировал глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. В городской администрации пояснили, что он перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги.

В Когалыме (ХМАО) местные жители просят установить светофор на проспекте Шмидта. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, обращение рассмотрели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. «Один из таких вопросов — просьба когалымчанки разместить светофорный объект с кнопкой вызова для пешехода на пешеходном переходе по проспекту Шмидта напротив дома №24. Этот участок улично-дорожной сети имеет опасный поворот, что влияет на безопасность дорожного движения. Согласен, считаю, что такая мера позволит стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на данном участке и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Пальчиков отметил, что подобные обращения регулярно поступают как от членов комиссии, так и от жителей. Обратная связь помогает в работе, резюмировал глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. В городской администрации пояснили, что он перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги.