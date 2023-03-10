10 марта 2023
09 марта 2023

В городе ХМАО жители просят установить дополнительный светофор

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Жители Когалыма просят установить светофор на проспекте Шмидта Фото:

В Когалыме (ХМАО) местные жители просят установить светофор на проспекте Шмидта. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, обращение рассмотрели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Один из таких вопросов — просьба когалымчанки разместить светофорный объект с кнопкой вызова для пешехода на пешеходном переходе по проспекту Шмидта напротив дома №24. Этот участок улично-дорожной сети имеет опасный поворот, что влияет на безопасность дорожного движения. Согласен, считаю, что такая мера позволит стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на данном участке и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Пальчиков отметил, что подобные обращения регулярно поступают как от членов комиссии, так и от жителей. Обратная связь помогает в работе, резюмировал глава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. В городской администрации пояснили, что он перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги.

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В Когалыме (ХМАО) местные жители просят установить светофор на проспекте Шмидта. Как сообщил глава города Николай Пальчиков, обращение рассмотрели на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. «Один из таких вопросов — просьба когалымчанки разместить светофорный объект с кнопкой вызова для пешехода на пешеходном переходе по проспекту Шмидта напротив дома №24. Этот участок улично-дорожной сети имеет опасный поворот, что влияет на безопасность дорожного движения. Согласен, считаю, что такая мера позволит стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на данном участке и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Пальчиков отметил, что подобные обращения регулярно поступают как от членов комиссии, так и от жителей. Обратная связь помогает в работе, резюмировал глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. В городской администрации пояснили, что он перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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