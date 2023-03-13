В Екатеринбурге силовики задержали автомобиль «Мемориала»*

13 марта 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Полиция разбирается в ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль екатеринбургского отделения общественной организации «Мемориал» (признано в России иноагентом) остановили силовики для проверки законности перемещения содержимого. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Автомобиль, перевозивший вещи „Мемориала“, остановили из-за анонимного обращения», — сообщил собеседник агентства. По его словам, силовикам сообщили о нахождении на борту грузовика краденых вещей, полиция разбирается в ситуации. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Переезд офиса екатеринбургского «Мемориала» начался утром 13 марта. После того как членов организации вынудили переехать из здания на Ленина, 99, они направили несколько машин с вещами в офисное здание на Коминтерна, 19 в Екатеринбурге. * — организация «Мемориал» признана в РФ иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр.

Автомобиль екатеринбургского отделения общественной организации «Мемориал» (признано в России иноагентом) остановили силовики для проверки законности перемещения содержимого. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Автомобиль, перевозивший вещи „Мемориала“, остановили из-за анонимного обращения», — сообщил собеседник агентства. По его словам, силовикам сообщили о нахождении на борту грузовика краденых вещей, полиция разбирается в ситуации. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Переезд офиса екатеринбургского «Мемориала» начался утром 13 марта. После того как членов организации вынудили переехать из здания на Ленина, 99, они направили несколько машин с вещами в офисное здание на Коминтерна, 19 в Екатеринбурге. * — организация «Мемориал» признана в РФ иноагентом. Минюст РФ внес ее в соответствующий реестр.