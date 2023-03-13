Тюменская оппозиция ведет торг с властями перед выборами

Тюменская парламентская оппозиция ведет торг с правительством области накануне старта предвыборной борьбы за пост губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в одной партий. По его словам, оппозиция хочет выторговать себе хорошие условия перед выборами в гордуму Тюмени, которые пройдут 10 сентября, в один день с выборами главы региона.
«Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни СРЗП пока не объявили своих кандидатов на губернаторский пост. Есть информация, что они обсуждают с внутриполитическим блоком выдвиженцев, которые не создадут на выборах серьезных проблем действующему главе региона Александру Моору», — рассказал источник.
Ранее URA.RU писало, что одним из кандидатов в губернаторы Тюменской области от ЛДПР считается Иван Вершинин, а от КПРФ — Иван Левченко. Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин также не исключил своего участия в кампании. Сам Моор пока официально не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.