Пермские поэты поборются за миллион рублей в федеральном конкурсе

На кону крупный денежный приз
Пермские поэты вошли в лонг-лист Всероссийского фестиваля поэзии «Филатов Фест». Екатерина Шарлаимова и Арина Шульгина получили шанс получить главный приз фестиваля — один миллион рублей.
«Всего организаторы получили около 2,3 тысячи заявок. В длинном списке фестиваля [„Филатов Фест“]— 113 фамилий. Объявить лауреатов планируют 29 мая. Победитель получит 1 млн рублей», — сообщает в соцсетях Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает фестиваль.
«Филатов Фест» назван в честь поэта и актера Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и является крупнейшим в России фестивалем молодой поэзии.
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