Пермские поэты поборются за миллион рублей в федеральном конкурсе

15 марта 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

На кону крупный денежный приз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские поэты вошли в лонг-лист Всероссийского фестиваля поэзии «Филатов Фест». Екатерина Шарлаимова и Арина Шульгина получили шанс получить главный приз фестиваля — один миллион рублей. «Всего организаторы получили около 2,3 тысячи заявок. В длинном списке фестиваля [„Филатов Фест“]— 113 фамилий. Объявить лауреатов планируют 29 мая. Победитель получит 1 млн рублей», — сообщает в соцсетях Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает фестиваль. «Филатов Фест» назван в честь поэта и актера Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и является крупнейшим в России фестивалем молодой поэзии.

Пермские поэты вошли в лонг-лист Всероссийского фестиваля поэзии «Филатов Фест». Екатерина Шарлаимова и Арина Шульгина получили шанс получить главный приз фестиваля — один миллион рублей. «Всего организаторы получили около 2,3 тысячи заявок. В длинном списке фестиваля [„Филатов Фест“]— 113 фамилий. Объявить лауреатов планируют 29 мая. Победитель получит 1 млн рублей», — сообщает в соцсетях Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает фестиваль. «Филатов Фест» назван в честь поэта и актера Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и является крупнейшим в России фестивалем молодой поэзии.