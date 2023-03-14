14 марта 2023

Пермские поэты поборются за миллион рублей в федеральном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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На кону крупный денежный приз Фото:

Пермские поэты вошли в лонг-лист Всероссийского фестиваля поэзии «Филатов Фест». Екатерина Шарлаимова и Арина Шульгина получили шанс получить главный приз фестиваля — один миллион рублей.

«Всего организаторы получили около 2,3 тысячи заявок. В длинном списке фестиваля [„Филатов Фест“]— 113 фамилий. Объявить лауреатов планируют 29 мая. Победитель получит 1 млн рублей», — сообщает в соцсетях Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает фестиваль.

«Филатов Фест» назван в честь поэта и актера Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и является крупнейшим в России фестивалем молодой поэзии.

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Пермские поэты вошли в лонг-лист Всероссийского фестиваля поэзии «Филатов Фест». Екатерина Шарлаимова и Арина Шульгина получили шанс получить главный приз фестиваля — один миллион рублей. «Всего организаторы получили около 2,3 тысячи заявок. В длинном списке фестиваля [„Филатов Фест“]— 113 фамилий. Объявить лауреатов планируют 29 мая. Победитель получит 1 млн рублей», — сообщает в соцсетях Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает фестиваль. «Филатов Фест» назван в честь поэта и актера Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и является крупнейшим в России фестивалем молодой поэзии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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